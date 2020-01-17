В чем фишка? ⟩ Лиене Грейфане: о нелюбви к местным политикам и "серых мышах" от Латвии на "Евровидении"

Осенью 2019 года TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чем фишка?". В пятницу, 17 января, стартовал второй сезон передачи, в которой новым гостем стала латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане.
Лиене Грейфане в данный момент живет в Москве и учится в институте ВГИК по специальности "режиссер игрового кино". Она неоднократно представляла Латвию на конкурсе "Евровидение". Известна по псевдонимам Candy и Liene Candy. Сейчас девушка посвятила себя кинематографии.
Лиене нам рассказала:
- Почему латвийские музыканты выглядят "серыми мышами" на "Евровидении";
- Когда Латвия победит;
- Легко ли латышке поступить во ВГИК;
- Почему Лиене не любит латвийских политиков.
В нашем разговоре было не только это, но и многое другое.
Впрочем, смотрите!
Видео: Лиене Грейфане в программе TVNET "В чем фишка?"