В чем фишка? ⟩ Лиене Грейфане: о нелюбви к местным политикам и "серых мышах" от Латвии на "Евровидении"

Лиене Грейфане в данный момент живет в Москве и учится в институте ВГИК по специальности "режиссер игрового кино". Она неоднократно представляла Латвию на конкурсе "Евровидение". Известна по псевдонимам Candy и Liene Candy. Сейчас девушка посвятила себя кинематографии.