Пт, 17.01.2020
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  • Лиене Грейфане: о нелюбви к местным политикам и "серых мышах" от Латвии на "Евровидении"

В чем фишка? ⟩ Лиене Грейфане: о нелюбви к местным политикам и "серых мышах" от Латвии на "Евровидении"

Лиене Грейфане

ФОТО: Mārtinš Otto,TVNET

Осенью 2019 года TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чем фишка?". В пятницу, 17 января, стартовал второй сезон передачи, в которой новым гостем стала латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане

Лиене Грейфане в данный момент живет в Москве и учится в институте ВГИК по специальности "режиссер игрового кино". Она неоднократно представляла Латвию на конкурсе "Евровидение". Известна по псевдонимам Candy и Liene Candy. Сейчас девушка посвятила себя кинематографии. 

Лиене нам рассказала:

  • Почему латвийские музыканты выглядят "серыми мышами" на "Евровидении";
  • Когда Латвия победит;
  • Легко ли латышке поступить во ВГИК;
  • Почему Лиене не любит латвийских политиков. 

В нашем разговоре было не только это, но и многое другое.

Впрочем, смотрите!

Видео: Лиене Грейфане в программе TVNET "В чем фишка?"

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