Богатые женихи и смена партнера: Неожиданные признания актрисы Ольги Дроздовой

Этот актерский роман начался в 1991 после работы над картиной "Прогулка по эшафоту". Но пожениться влюбленные решили лишь спустя три года. Сейчас супруги растят сына Елисея и приемную дочь Елену.

Выйти замуж за миллионера

Оказывается, Галина Волчек старалась опекать свою ученицу и знакомила Дроздову с разными богатыми людьми. Однажды, труппа была на гастролях в Германии, и режиссер познакомила познакомила Ольгу с Байером, которому принадлежала сеть аптек.

"Он не женат", - намекнула Волчек Ольге.

Актриса должна была улетать на следующий день, но немецкий миллионер успокоил Дроздову. В Москву Ольга полетела на частном самолете наследника знаменитой немецкой компании, но отношения у них не сложились.

В Америке артистку познакомили с семейством Джонсонов. "Мама Джонсона" потом писала Ольге. Женщина желала познакомить своего сына с молодой актрисой и женить на ней молодого наследника.

Ольга Дроздова ФОТО: скриншот видео

Обещания и неожиданные решения

Ольга Дроздова прекрасно помнит клятву, которые она себе давала.

"Я расписалась кровью на стене, что никогда в жизни не выйду замуж за москвича. Либо лишь тогда, когда у меня будет квартира", - вспоминает артистка.

Актриса считала, что это оскорбительно, когда матери женихов считают, что приезжие девушки с ними только из-за квартиры.

Но не все 25 лет совместной жизни были радостными. Дроздова в определенный момент взяла с мужа слово, что он наконец-то станет примерным отцом или они расстанутся. Это примирило супругов и спасло брак, который тогда пошатнулся.

Фамилию мужа Ольга взяла только в двадцатьпятую годовщину свадьбы.

"День рождение у Димы этим летом, а у меня все деньги закончились, и идеи закончились. Давай-ка я ему подарю то, чего он так давно хотел", - разоткровенничалась она.

Жена - режиссер

Удивительно, но некоторые сцены в фильмах Дмитрия Певцова придуманы Ольгой Дроздовой.

Например, в фильме "В круге первом" (2006) Ольга изменила и дописала две сцены. Александр Солженицын лично утвердил эти правки внесенные актрисой.

Мало кто знает, но у Дроздовой есть справка от режиссера Марка Захарова о том, что она принимала участие в режиссуре эротических сцен в спектакле "Фальстаф".

Артистка призналась, что сначала не догадывалась об актерском таланте Певцова.

"Я вообще знакомилась с маленьких, худеньким... Но по-человечески все произошло", - вспоминает Ольга.

ФОТО: скриншот видео

Появление ангела

Актриса отметила, что после рождения сына Елисея, она осознала, что Дмитрий - это ее "мужчина номер один".

"Мы 15 лет ждали этого ребенка. Сначала думали, что, когда захотим ребенка, тогда он и появится. А когда захотели, то не получилось. Причем были оба здоровы. Нам предлагали разные варианты... Мы думали об усыновлении", - признается она.

Однажды актрисе предложили сменить полового партнера.

"В каком кабинете у вас меняют партнера?" - спросила у врача Дроздова.

По словам Ольги, такая проблема возникла у нее из-за того, что в молодости она сделала аборт: "Так Боженька отлучил меня от мечты...".

Своего сына Елисея она считает ангелом.

Дмитрий Певцов рассказал ведущему, что присутствовал на родах: "Это было ужасно... Кесарево сечение. Я сидел, держал ее за руку... Это страшно".