Депортации выходцев из Балтии не слишком тревожат россиян

- У вас есть дети?

- Да, у меня шестеро детей.

- Смысл моего вопроса в том, как они или представители еще более молодого поколения в вашей организации относятся к преступлениям коммунизма, учитывая тот факт, что с распада СССР вскоре исполнится 30 лет. Это долгий срок, и, хотя Россия сейчас управляется жесткой рукой, все же нет такого террора, как во времена Сталина.

- Смотрите, как я уже отмечала ранее, с распада империи может и прошло много времени, но методы нынешнего правительства при обращении со своими гражданами те же. Т.е. молодое поколение испытывает то же самое, что было когда-то. Это необъяснимое применение силы в отношении людей, политически мотивированные убийства, фальсификация улик, помещение неудобных людей в тюрьму. Примеры того, как российские власти преследуют людей, очевидны.

В то же время общество в целом расколото по этому вопросу. Одна часть, поменьше, против этого, поэтому ведет борьбу во имя свободы. Другая, побольше, подчинилась. Они боятся. Они очень боятся властей. Поэтому рьяно демонстрируют свою лояльность правящей верхушке. Они признают и оправдывают все, что делает правительство. Это серьезная проблема. Это ужасно.

- Так что они отключили свою историческую память...

- На самом деле в России нет такой вещи, как историческая память. По очень простой причине. Если взять нашу историю как хронологию, там невозможно поставить точку, с которой начинается новое время. У нас нет таких символических законов, которые как-то свидетельствовали бы об этом. У нас и государство не пересмотрело историю. Т.е. нигде нельзя поставить эту новую точку отсчета.

- У меня есть несколько знакомых, которые выросли в России и живут там до сих пор. Они занимаются в обществе довольно высокое положение, чистые путинисты. Даже если их семьи были репрессированы, они удивительным образом оправдывают преступления красного режима и говорят примерно так: "Мы же не единственные, террор ведь коснулся всех". Откуда такое мышление?

- Дело в том, что советская история формировалась с помощью простых принципов. Они оправдывали убийство. Что власти всегда имеют на это право, если это служит великой цели.

- Насколько охотно правительство говорит о коммунистических преступлениях?

- С удовольствием.

- (Удивленно) Да?!

- Но знаете, как они говорят? Школьникам они, да, что-то рассказывают. И статистику более-менее тоже приводят. Но как? Они четко говорят: "Россия – великая страна. Мы все время побеждали врага. И мы были успешны". Это основная трактовка нашей государственной истории.

- А где тогда террор?