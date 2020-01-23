Интервью с рижанкой Stacy, некогда покорившей хит-парады и "Новую волну"

История этой рижской девушки немного похожа на сказку. В 16 лет Stacy (наст. имя - Анастасия Ивка) стала одной из самых узнаваемых артистов стран Балтии. Ее песня "Why-Магистраль" несколько недель держалась на вершинах многочисленных музыкальных топов. Русский TVNET связался с девушкой и узнал, как она сейчас живет.
- Вы же родились в Риге? Может быть кто-то из читателей не знает, но вы учились в обычной рижской школе. Как это было?
- Да, я родилась в Риге. Училась в простой рижской школе и вела абсолютно обычную жизнь. Мало кто в моей юности разделял и поощрял мое желание стать артистом.
Одноклассники считали, что это мои несбыточные мечты и моя стопроцентная уверенность в том, что я стану известной певицей, их даже раздражала.
Естественно была дедовщина и накаленная обстановка вокруг меня, поэтому в какой-то момент, мама приняла решение перевести меня в частную школу. Как только я поменяла свой круг общения и нашла людей, которые не подавляли мои стремления, музыкальная карьера пошла в гору (смеется). Я стала увереннее в себе, что, естественно, отражалось на моем творчестве и выступлениях.
- Как так случилось, что вы попали к продюсерам. Контракт и головокружительный успех в 14 лет?
- На одном из мероприятий меня заметили финские продюсеры, которые сотрудничали на тот момент с крупным мировым лейблом Sony Music Entertainment. Совместно мы выпустили альбом P.O.P, который вошел в топ-чарты iTunes и Apple Music на Западе. С этого момента у меня начались активные гастроли по Скандинавии и Европе. Но, конечно же, останавливаться на достигнутом я не планировала.
Одним из хитов девушки стала композиция "Why-Магистраль". Она родилась от соединения песни Why и трека "Магистраль" группы "Орбита". Продюсер Яакко Саловаара (участник известной группы Boomfunk MC's) выбрали именно Stacy для исполнения русской партии.
"Сначала я не могла вспомнить, кто такая Pandora, все-таки я была еще совсем маленькой, когда эта певица возглавляла все мировые чарты и давала концерты по всему свету. Но когда я услышала песню Why, я сразу поняла, что мне улыбнулась удача!", - признавалась в 2011 году Анастасия.
- В 2010 году вы покорили слушателей, выступив на конкурсе "Новая волна". Расскажите про этот опыт и про Юрмалу в годы фестиваля?
- Я с самого детства мечтала выступить на сцене "Новой Волны". Мои продюсеры не разделяли моего желания принять участие в конкурсе, так как считали, что я была артистом, которому не нужно было доказывать свою состоятельность с помощью конкурса, но я всеми силами убедила их отпустить меня принять там участие. И очень рада, что все-таки это удалось, несмотря на то, что было нелегко.
Я была самым молодым исполнителем на конкурсе, но уже с определенным багажом за спиной, в том числе я была единственной артисткой под патронажем мирового лейбла.
Более того, меня поддерживали партнеры мероприятия, в том числе бренд Lexus, который предоставлял мне машину на каждый концерт, в то время как остальные участники добирались на автобусах.
Естественно, ко мне было предвзятое отношение со стороны конкурсантов, поэтому эмоционально было очень тяжело.
По этому же поводу были крайне напряженные отношения и с Игорем Крутым, поскольку он считал, что все конкурсанты должны быть в равных условиях.
Из-за стресса на третий день конкурса у меня пропал голос.
Но это был важный опыт для меня, я поняла различия между европейским и российским шоу-бизнесом, на тот момент они были значительными.
В дальнейшем компания АРС не стала меня поддерживать, потому что они боялись мнений со стороны, думали, что будут разговоры о том, что я купила конкурс, что, естественно, было не так. Я была на общих основаниях, как и все конкурсанты.
- Что говорили семья и друзья про внезапную славу? Тяжело ли было воспринимать все это в столь юном возрасте?
- Я не могу сказать про внезапную славу, как я и говорила, во мне всегда была уверенность, что я смогу реализовать себя в творчестве. Поэтому после "Новой Волны" я приняла решение переехать в Москву и покорять Россию (смеется). Несмотря на то, что на тот момент я была известна в кругах российского шоу-биза, широкая аудитория меня не знала, поэтому мой внутренний максималист буквально кричал о том, что здесь есть над чем поработать (смеется).
Безусловно, это решение отразилось на моих взаимоотношениях с близкими людьми. Родители переживали. Отпустить девочку одну в огромный мегаполис… Конечно, им было тяжело. Нам было тяжело, но этот этап мы сумели преодолеть. С рижскими друзьями мы довольно быстро перестали общаться. Когда ты переезжаешь в другой город и у тебя начинается другая жизнь, надо понимать, что и окружение будет претерпевать изменения. Кто-то уходит из твоей жизни чисто по-территориальному принципу, с кем-то просто судьба разводит, но я не скажу, что я очень переживала.
У меня сформировался новый круг общения, появились новые интересы, поэтому переезд в Москву стал моим трамплином во взрослую жизнь (смеется).
- Стало известно, что после переезда в Москву вы стали сочинять песни для представителей российского шоу-бизнеса. Так ли это?
- Да, это так. Я сотрудничала с группой "Градусы", "5sta family" и многими другими артистами, но параллельно продолжала развивать сольное творчество. 2011-2012 годы стали очень сложными для меня. Я разошлась с финскими продюсерами, так как не видела дальнейшей перспективы нашего совместного сотрудничества и в буквальном смысле осталась одна в большом мегаполисе без какой-либо финансовой поддержки. Пришлось крутиться (смеется).
После расставания с продюсерами, я приняла решение, что не хочу более обременять себя контрактами - мне важны творческая свобода и дружественно-партнерские отношения для дальнейшего развития.
- Сейчас в вашей жизни произошли перемены. Вы сменили псевдоним, начали сотрудничество с лейблом "Первое Музыкальное", выпустили сингл "Клон". Расскажите об этом этапе вашей жизни.
- Более 10 лет я шла к тому внутреннему состоянию, которое в итоге получилось достичь только сейчас. Можно сказать, что у меня началась новая творческая жизнь, поэтому я и решила избавиться от всего старого: музыкального стиля, сценического образа и псевдонима.
Так что теперь я – IVKA.
Я нашла свою команду единомышленников – лейбл "Первое Музыкальное" и партнера Ирэну Кобалия, которая пришла в мою жизнь и полностью изменила мое восприятие себя как артиста. Она помогла мне увидеть себя изнутри и просто сказала не бояться и делать ту музыку, от которой я сама кайфую, закрывая глаза на тренды и форматы. Мне также посчастливилось найти свою музыкальную команду, с которой у нас абсолютно одинаковый взгляд на мое дальнейшее творческое развитие. Поэтому сейчас у нас глобальные планы на будущее. В ближайшее время я наконец-то смогу поделиться долгожданной визуализацией трека "Клон", а также совсем скоро ждите новые релизы.
- Если можно, то о личном.
- Многие в Латвии знают, что за последние 5 лет моя личная жизнь сильно поменялась.
Я вышла замуж за азербайджанского бизнесмена, у меня сильно изменился круг общения: сейчас это в основном очень влиятельные люди в России и не только, стараюсь посещать крупные мировые мероприятия - все это позволяет мне развиваться и расти, а также вдохновляет на мое творчество.
У меня подрастает дочь, она профессионально занимается фигурным катанием в школе Skaters, поэтому мы стараемся как можно чаще посещать различные ледовые шоу моих друзей-партнеров, в частности Евгения Плющенко. Малышка подает большие надежды, поэтому я стараюсь делать все, что от меня зависит, для того, чтобы помочь ей достичь высот в этом виде спорта.
- Чего бы вы пожелали нашим читателям?
- Друзья, верьте в себя, в свои силы, не останавливайтесь на пути к достижению своей мечты, даже если путь тернист, потому что важнее, чем собственная самореализация, нет ничего.
Когда я писала этот первый куплет, я устала быть сильной. На втором куплете, я нашла вдохновение и стала счастливой. В припеве я поняла, что если тот или иной человек, то или иное дело и вправду -твоё. Никуда не уйдёт! Никогда!А если не твоё, то пошло нафиг...душа излечивается, всегда! Что бы небыли! Об этом скоро моя ПАНАЦЕЯ———————————————————————————- •Это так просто, увидеть сквозь печали звёзды. Расставить по местам все сложно. Но ты открой границы-хватит плакать львица! Решать, уметь, все знать, вязать из ниток мысли. Среди своих амбиций Кто друг? кто враг? дай знак, что бы сделать шах и мат. Дописать First Part. ..... #ПАНАЦЕЯ #coming #яавтор #никомуневоровать #нислов
Нравится мне Баку. Три года назад, когда в первые приехала была удивлена, на сколько город красивый, современный, чистый. Новая архитектура в сочетании с древней культурой. Там-же невероятно богатая история, старый город, фасады. В общем, всем советую туда поехать. В последнее время, там ещё и крутые мероприятия проходят, мирового масштаба! А вы были в Баку? Какие впечатления? #баку #ivka
- Убеждена, что настоящие друзья в жизни- это привилегия! Люди живущие по понятиям тоже. Преданные партнеры, преданные работники, все это в наше время становится редкостью и заставляет нас удивляться. Хотя еще несколько десятилетий назад на этих качествах строился мир. И даже во время воин, люди шли за общую победу вместе не теряя энтузиазма, боясь потери каждой жизни, боролись за каждую душу и сердце. Сегодня все увы не так. Большая часть людей живет только ради себя, в лучшем случае только ради своей семьи. Чужие люди, это лишь средство в продвижении своих интересов. Так вот к чему я это? Друзья! Если мой призыв хоть как-то изменит наш мир, я буду чуточку счастливее. Улыбнитесь, полюбите ближнего, возьмите его за руку и попробуйте -доверять, без подлости и материализма. А вдруг после этого, мы сможем достигать еще больших вершин... ВСЕМ МИР! И каждому преданного человека рядом! (Безусловно взаимно) ❤️ #ivka