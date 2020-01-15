59-летний Олег Меньшиков впервые рассказал, почему у него нет и никогда не будет детей

В этом году 59-летний Олег Меньшиков и его 36-летняя супруга Анастасия Чернова отметят хрустальную свадьбу - они в браке 15 лет. За эти годы молодой супруге артиста неоднократно приписывали беременность, но эти слухи так ни разу и не подтвердились, пишет "Комсомольская правда".

Тему отсутствии наследников Меньшиков предпочитал не обсуждать, но, видимо, устав от домыслов, решил все-таки наконец расставить точки над "i".

"Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось у нас. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило,

- признался Меньшиков в интервью. - Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история внесла в нашу жизнь. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал".

При этом артист очень трепетно относится к своей жене. Особенно он переживал за Анастасию в начале отношений, когда девушку буквально преследовали.

"Мне приходили эсэмэски вроде: "Я сейчас стою в метро за спиной у твоей жены..." - а ведь мой телефон не так-то просто достать! Понятно, что писали специально, провоцировали, но я действительно боялся. А сейчас я не то что боюсь -

у меня сердце сжимается, когда представляю, что ее кто-то может обидеть… Если бы это произошло при мне, наверное, убил бы.

Хотя Настя может защитить себя так, что мало не покажется. Однажды в ее присутствии кто-то сказал недоброжелательное слово в мой адрес, и она ответила пощечиной", - рассказал Меньшиков.

Стоит отметить, что ради брака с Олегом самой Анастасии пришлось пожертвовать актерской карьерой. Их познакомили общие друзья, и спустя несколько месяцев знаменитый артист сделал предложение молодой избраннице.

Чтобы злые языки не обвинили звезду в покровительстве начинающей актрисе, девушка решила не торопиться со съемками, а потом и вовсе ушла из профессии.

Хотя артистические амбиции никуда не делись.

"Говорит она об этом уже меньше, но я чувствую, что эта боль в ней сидит, - отметил Меньшиков в интервью. - Иногда я даже чувствую себя виноватым. На курсе Настю считали способной, но потом она стала ходить на кастинги…

Кого-то пугала моя фамилия, кто-то говорил: "О чем ей беспокоиться? Она же с Меньшиковым, все у нее будет". В итоге Настя стала заниматься танцами.