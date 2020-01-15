Певец Александр Серов пострадал в перестрелке

Российский исполнитель Александр Серов был ранен в ногу из травматического оружия. Артисту понадобилась помощь медиков. Об этом пишет StarHit.ru.
Инцидент произошел в конце прошлого года в одном из заведений, расположенных под Москвой. Конфликт возник с мужчинами за соседним столиком, которые были в подвыпившем состоянии.
Изданию StarHit.ru певец рассказал, что во время происшествия отдыхал в кафе. Начался разговор на повышенных тонах с мужчинами за соседним столиком. Артист вышел разобраться "по-мужски".
"Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!" - признался Серов.
Артист был доставлен в институт хирургии им. Вишневского. Врачи извлекли из ноги Серова пулю.
Сейчас Александру Николаевичу ничего не угрожает. Он благодарит медиков и отмечает, что идет на поправку. Правда, теперь прихрамывает. В правоохранительные органы исполнитель не обращался, ведь обидчик скрылся с места происшествия.
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До Нового года остаётся чуть меньше двух недель, и все мы, наверное, подводим итоги 2019 года. Для меня самым главным событием уходящего года стала свадьба моей доченьки @mishel_serova. Я желаю тебе и Роману пронести свою любовь через годы и невзгоды, быть всегда опорой друг другу, хранить и оберегать тепло семейного очага. Мишель, какой бы взрослой и самостоятельной ты не становилась, для меня ты всегда будешь моей любимой маленькой кошечкой. Будь самой счастливой! Люблю тебя. Папа. #александрсеров #мишель#папаидочь#свадьба2019#будьтесчастливы