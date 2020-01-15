"Нет скандала - нет рейтинга!": Мария Шукшина раскрыла схему Малахова и его редакторов

Актриса объяснила, что все 2 года зрителей обманывали.

Дело в том, что у Фрейи был заключен контракт с Малаховым и его продюсерами. Согласно договору девушка не могла прийти к семье Шукшиных без камер.

Теперь срок действия документа истек и Зильбер попросила семьи взять на время малыша Марка к себе.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Два года продолжалась грязная кампания, инициированная Малаховым и Ко с целью травли моей семьи... Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья! По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только с редакторами! Только по сценарию! (Так же, как и звонки, и переписка, без нашего на то согласия, нарушая ст. 23, 24 Конституции РФ, ст. 49 Закона РФ "О средствах масс.информации"). За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает", - объяснила Шукшина.

Мария Васильевна подчеркнула, что зрителям надо понимать, что их обманывали, а они верили в эту постановку.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Должна вас разочаровать: не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев! Но Малахову и Ко это невыгодно. Кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала - нет рейтинга! Им нужна грызня! Нет грызни? Выдумаем!" - отметила Мария.

Актриса объяснила, что редактора шоу хотели, чтобы семья Шукшиных пришла на шоу, но не для того, чтобы примирить (хотя ссоры и не было), а наоборот, чтобы снять как можно больше программ и поднять рейтинги передачи.

"Мир - это не про них! Их - это бизнес!" - заверила Мария Шукшина.

Тем не менее, передача и ее создатели позиционируют себя миротворцами.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Но не на тех напали господа (не)хорошие!... Нам не в чем, и не перед кем оправдываться, мы, в отличие от них, живем по совести. А для меня это самое главное! Весь мир может быть против меня, но если я в ладу со своей совестью, мне спокойно и радостно!" - указала она.