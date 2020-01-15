Ср, 15.01.2020
Почему я торгую именно на рынке? Я здесь уже с 90-х годов. Рынок притягивает. Если открыть какой-то "эко-шмеко" магазинчик, то туда сложно привлекать людей - на рынке их значительно больше! Раймонд, работник Рижского центрального рынка

Оппозиция Рижской думы подала подписи за отставку вице-мэров

Анна Владова

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Оппозиционные партии Рижской думы подали необходимые подписи для созыва внеочередного заседания об отставке обоих вице-мэров столицы - Анны Владовой ("Согласие") и Друвиса Клейнса (депутатский блок "Риге!"). Об этом сообщил агентству LETA руководитель фракции национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) в Рижской думе Дайнис Лоцис.

Внеочередное заседание думы по этому вопросу созвано в четверг, 16 января, в 17.00.

По словам Лоциса, подписи за отставку Владовой коалиция собрала еще тогда, когда стабильность коалиции впервые оказалась под угрозой, а новая волна разногласий только подлила масла в огонь.

"Мы видим действия "Согласия" и блока "Риге!", заявления Нила Ушакова, и становится ясно, что у них все рушится изнутри", - сказал Лоцис.

Согласно закону, заседание думы об отставке вице-мэров должно быть созвано в течение трех дней.

На прошлой неделе политики "Согласия" и блока "Риге!" заявили, что, хотя и не собираются покидать коалицию, они намерены добиваться смещения мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге").

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