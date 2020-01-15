Оппозиция Рижской думы подала подписи за отставку вице-мэров

Внеочередное заседание думы по этому вопросу созвано в четверг, 16 января, в 17.00.

По словам Лоциса, подписи за отставку Владовой коалиция собрала еще тогда, когда стабильность коалиции впервые оказалась под угрозой, а новая волна разногласий только подлила масла в огонь.

"Мы видим действия "Согласия" и блока "Риге!", заявления Нила Ушакова, и становится ясно, что у них все рушится изнутри", - сказал Лоцис.

Согласно закону, заседание думы об отставке вице-мэров должно быть созвано в течение трех дней.