Правительство России ушло в отставку
Правительство России в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщил телеканал "Дождь", ссылаясь на премьер-министра Дмитрия Медведева.
По словам Медведева, решения принято ввиду оглашенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложений о внесении изменений в Конституции государства.
"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - цитирует телеканал "Дождь" слова премьер-министра РФ Медведева.
Медведев заявил, что в данном контексте становится ясно, что правительство должно предоставить возможность главе государства принимать все необходимые решения.
Кабинету министров заранее не было известно о планах ухода в отставку, сообщил источник Би-би-си, близкий к правительству. Тем временем сообщается, что
Видео: Медведев объявляет об отставке
Так Медведев объявил об отставке правительства и своем уходе pic.twitter.com/1j4xV2jP8r— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 15, 2020
Кто сейчас премьер-министр?
Пока не будет сформировано новое правительство, Медведев назначен исполняющим обязанности премьер-министра.
Владимир Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. Совета безопасности — сам Путин, пишет "Медуза".
Когда Медведев получит должность в Совете безопасности - непонятно, пишет Би-би-си.
Путин сказал, что создаст для него новую должность зампредседателя СБ по обороне и безопасности.
"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Владимир Путин.
Как уже сообщал TVNET, президент России Владимир Путин в среду предложил провести референдум о поправках к конституции России, чтобы расширить полномочия парламента, сохранив при этом сильную президентскую систему, сообщает AFP.
"Я считаю необходимым провести голосование граждан государства по всем предложенным поправкам к конституции государства", - сообщил Путин.