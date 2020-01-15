Правительство России ушло в отставку

По словам Медведева, решения принято ввиду оглашенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложений о внесении изменений в Конституции государства.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - цитирует телеканал "Дождь" слова премьер-министра РФ Медведева.

Медведев заявил, что в данном контексте становится ясно, что правительство должно предоставить возможность главе государства принимать все необходимые решения.

Кабинету министров заранее не было известно о планах ухода в отставку, сообщил источник Би-би-си, близкий к правительству. Тем временем сообщается, что

Видео: Медведев объявляет об отставке

Так Медведев объявил об отставке правительства и своем уходе pic.twitter.com/1j4xV2jP8r — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 15, 2020

Кто сейчас премьер-министр?

Пока не будет сформировано новое правительство, Медведев назначен исполняющим обязанности премьер-министра.

Владимир Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. Совета безопасности — сам Путин, пишет "Медуза".

Когда Медведев получит должность в Совете безопасности - непонятно, пишет Би-би-си.

Путин сказал, что создаст для него новую должность зампредседателя СБ по обороне и безопасности.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Владимир Путин.

Как уже сообщал TVNET, президент России Владимир Путин в среду предложил провести референдум о поправках к конституции России, чтобы расширить полномочия парламента, сохранив при этом сильную президентскую систему, сообщает AFP.