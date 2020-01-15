Ср, 15.01.2020
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Манифест против токсичной маскулинности: новый показ Gucci шокировал общественность!
Неделя моды в Милане

ФОТО: SIPA/Scanpix

Одним из самых скандальных на Неделе моды в Милане стал показ новой осенне-зимней коллекции Gucci. Перед этим шоу бренд опубликовал манифест Masculine Plural, в котором говорится о токсичной маскулинности.

"В патриархальном обществе гендерная идентичность формируется через жестокие и токсичные стереотипы.

Маскулинная модель, навязываемая младенцам с самого рождения, продвигает доминирование, угнетение и желание побеждать.

Отношения, язык и поступки в итоге приспосабливаются к идеалу мачо и идут вразрез с уязвимостью и несамостоятельностью.

ФОТО: Riccardo Giordano / IPA/I/SIPA / Riccardo Giordano / IPA/I/SIPA

Любые проявления женственности агрессивно порицаются, поскольку считаются угрозой точному архетипу мужественности, который не допускает никаких расхождений.

В этой системе нет ничего натурального. Модель социально и культурно построена так, чтобы отвергать все, что ей не соответствует.

И это имеет очень серьезные последствия.

ФОТО: Riccardo Giordano / IPA/I/SIPA / Riccardo Giordano / IPA/I/SIPA

Токсичная маскулинность питает жестокость, насилие и сексизм... Другими словами, она одновременно порождает и угнетателей, и жертв.

Поэтому необходимо дезертировать, сбежать от планов патриархата и отказаться от его униформы. Деконструировать саму идею мужественности.

Настало время отпраздновать становление мужчины, который свободен в самоопределении, находится вне социальных ограничений, авторитарных санкций и удушающих стереотипов",

- призывает Gucci.

Этой идее посвящен и модный показ бренда!

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