Манифест против токсичной маскулинности: новый показ Gucci шокировал общественность!
Одним из самых скандальных на Неделе моды в Милане стал показ новой осенне-зимней коллекции Gucci. Перед этим шоу бренд опубликовал манифест Masculine Plural, в котором говорится о токсичной маскулинности.
"В патриархальном обществе гендерная идентичность формируется через жестокие и токсичные стереотипы.
Маскулинная модель, навязываемая младенцам с самого рождения, продвигает доминирование, угнетение и желание побеждать.
Отношения, язык и поступки в итоге приспосабливаются к идеалу мачо и идут вразрез с уязвимостью и несамостоятельностью.
Любые проявления женственности агрессивно порицаются, поскольку считаются угрозой точному архетипу мужественности, который не допускает никаких расхождений.
В этой системе нет ничего натурального. Модель социально и культурно построена так, чтобы отвергать все, что ей не соответствует.
И это имеет очень серьезные последствия.
Токсичная маскулинность питает жестокость, насилие и сексизм... Другими словами, она одновременно порождает и угнетателей, и жертв.
Поэтому необходимо дезертировать, сбежать от планов патриархата и отказаться от его униформы. Деконструировать саму идею мужественности.
Настало время отпраздновать становление мужчины, который свободен в самоопределении, находится вне социальных ограничений, авторитарных санкций и удушающих стереотипов",
- призывает Gucci.
Этой идее посвящен и модный показ бренда!