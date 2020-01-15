Четыре глобальных медиа-гиганта в 2019 году получили от латвийских потребителей 104,4 млн евро

Она рассказала о том, что в последние годы изменился рынок рекламы в Латвии, и каково было влияние этих изменений на финансовую ситуацию СМИ.

Согласно словам Лиепини, потребители всё чаще используют мобильные телефоны, соответственно растёт объём контента для данных устройств. В свою очередь данные привычки потребителей влияют на рынок рекламы, поскольку работает процесс "реклама следит за деятельностью потребителя".

Она также сообщила об изменениях в участии СМИ на рекламном рынке Латвии. Если на рынке рекламы в 1999-м году были шесть телевизионных каналов, то в конце 2019 года на рынке было 30 каналов, из которых 11 являлись каналами латвийской юрисдикции.

"Начиная с 2010 года рекламные средства уходят к четырем медиа-гигантам. Согласно данным Службу Государственных доходов (СГД), Google, Facebook, Spotify un Netflix от латвийских потребителей получили 82 миллиона евро в 2018 году, а за десять месяцев 2019 года - 104,4 млн евро. Такого денежного объёма никогда не было на латвийском рынке рекламы", - сказала Лиепиня.

Бюро присяжных адвокатов Primus Derling со ссылкой на данные СГД, сделало вывод, что общая стоимость услуг, оказанных в Латвии, семью интернет-платформами - airbnb, Booking.com, ebay, etsy, Facebook, Google и LinkedIn - составила 90,36 млн евро в 2018 году и 113 млн евро за десять месяцев в 2019 году.

Представитель ассоциации рекламы отмечает, что глобальные медиа-платформы в настоящее время конкурируют с местными СМИ, которые теряют доходы и прибыль и, как следствие, не имеют ресурсов для производства контента.

Она отметила, что потребители будут оставаться мобильными и потреблять интересующий их контент, и что глобальные медиа-платформы будут предлагать контент, который хотят потребители.

"СМИ нужно найти способ, как эту возможность использовать. Единственный способ того, как может конкурировать - качественный и локальный контент. Но на него необходимы деньги. Потому будет честно, если бы были найдены возможности, чтобы те, кто используют ресурсы Латвии, платили налоги в Латвии", - сказала Лиепиня.

Ранее сообщалось, во многих странах Европы задумались над тем, что такие американские интернет-гиганты как Facebook, Google, Linkedin, Spotify и другие работают нечестно, поэтому к ним стоит применять цифровой налог. Такие дискуссии начались и в Латвии, сообщала программа de facto.

В Латвии этот налог был бы использован для поддержки местных СМИ, так как многомиллиардные компании для привлечения пользователей в том числе используют содержание, созданное СМИ, но не платят за него.

Американские цифровые гиганты конкурируют с традиционными предпринимателями, у которых условия совсем иные, и в этой неравной конкуренции вторые проигрывают.

Одним из решений могло бы стать введение единого налога на цифровые услуги, который должны будут платить международные технологические компании, получающие доходы на рынках, где они не платят налоги.

Apple, Facebook, Microsoft, Dell, Google и Oracle зарегистрировали бизнес в Ирландии, потому что там самые низкие налоги. Netflix - в Нидерландах, Spotify - в Швеции. Amazon - в Люксембурге.

В то же время все эти копании предлагают свои услуги по всей Европе. А налоги они платят в одной стране.

Единой позиции по введению цифрового налога в Европе пока нет.