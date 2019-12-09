Почему в Латвии необходим цифровой налог?

В Латвии этот налог был бы использован для поддержки местных СМИ, так как многомиллиардные компании для привлечения пользователей в том числе используют содержание, созданное СМИ, но не платят за него.

Американские цифровые гиганты конкурируют с традиционными предпринимателями, у которых условия совсем иные, и в этой неравной конкуренции вторые проигрывают.

Одним из решений могло бы стать введение единого налога на цифровые услуги, который должны будут платить международные технологические компании, получающие доходы на рынках, где они не платят налоги.

Apple, Facebook, Microsoft, Dell, Google и Oracle зарегистрировали бизнес в Ирландии, потому что там самые низкие налоги. Netflix - в Нидерландах, Spotify - в Швеции. Amazon - в Люксембурге.

В то же время все эти копании предлагают свои услуги по всей Европе. А налоги они платят в одной стране.

Единой позиции по введению цифрового налога в Европе пока нет.

О введении цифрового налога уже рассуждают в Великобритании, Италии, Чехии, Словении. Ассоциация медийных компаний Эстонии уже обратилась в Министерство финансов с предложением ввести цифровой налог в размере 3-5% еще до принятия бюджета 2021 года. Такой налог уже введен во Франции.

Как все устроено?

Facebook и Google зарабатывают на размещении рекламы. Ее покупают как маленькие предприниматели, так и большие рекламные агентства. Сколько латвийские компании перечисляют на счета Facebook и Google - неизвестно.

Сами компании не спешат отчитываться, сколько они зарабатывают в Европе.

Это должна бы видеть Служба государственных доходов, но ее руководство, как и Министерство финансов Латвии пока не считают, что речь идет о миллионах.

Эксперты отрасли, напротив, убеждены, что эти суммы уже составляют десятки миллионов евро.

Латвийские СМИ тоже зарабатывают на рекламе. Это позволяет платить зарплату журналистам, создавать местное содержание на родном языке.

Однако, отрасль трансформируется - большая часть рекламы и деньги, связанные с ее покупкой, напрямую уходят Facebook и Google.