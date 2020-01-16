Как пожары в Австралии выглядят с Международной космической станции

На фотографиях видны огромные облака дыма, которые создали обширные и разрушительные пожары, бушующие в Австралии уже несколько месяцев, а также песчаные бури, которые в конце прошлой недели затронули несколько регионов Австралии.

"Австралия. В сердце и мыслях мы с тобой", - подписала фотографии в Twitter Кук.

Запись Кук привлекла большое внимание, так как тема пожаров в Австралии в данный момент очень актуальна.

С сентября прошлого года в Австралии выгорели миллионы гектаров, погибли минимум 28 человек, уничтожено примерно 2000 домов, убит более миллиарда животных, сообщает ВВС.

Australia. Our hearts and thoughts are with you. pic.twitter.com/6D7AS4LaDe — Christina H Koch (@Astro_Christina) January 14, 2020

Дым, образовавшийся из-за пожаров, в некоторых австралийских городах испортил качество воздуха. Он загрязнил обширные территории, возможно, он сделает полный круг вокруг нашей планеты. 8 января дым от австралийских пожаров достиг Южной Америки.

Кроме дыма от пожаров, Кук сняла и огромные песчаные бури, которые в конце прошлой недели бушевали в различных регионах Австралии.

Буря коснулась Южной Австралии, Нового Южного Уэльса, Квинсленда и запада Австралии, сообщает ABC News.

Такие события не являются необычными для летних месяцев, однако лето в Австралии еще не наступило.