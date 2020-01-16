Видземское шоссе: ремонт еще не закончился, а уже появились трещины

Весной 2019 года на участке Видземского шоссе от Гаркалне до Сените начались работы по реконструкции - шоссе у Сените отделяется. Зимой работы были приостановлены, скоро возобновятся, однако, на новом покрытии замечены трещины, и это повлияет на реализацию проекта.
Как сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma, трещины на новом покрытии появились на участке шоссе за Вангажи, по направлению к Сените. Весной там планируется выложить асфальтобетонное покрытие, никаких трещин быть не должно. Это признают и строители - компания Binders.
Заказчик - госпредприятие по обслуживанию дорог Latvijas Valsts ceļi, его представитель Анна Кононова пояснила, что трещин не должно быть ни на одном из слоев покрытия. Однако на данный момент важно выяснить, почему они появились и как их ликвидировать.
Также она отметила, что причины трещин могут быть разные - материалы, технологии, геологические особенности.
Руководитель проектов Binders Алдис Вигулис указал, что на участке между Вангажи и Сените - болото, под дорогой находится торф, который не сняли. Причина в том, что по мнению проектировщика торф достаточно осел, однако, как стало ясно сейчас, повторное использование старого асфальта с добавлением новой щебенки, цемента и геотекстиля, оказалось маловато.
В свою очередь представитель LVC Анна Кононова сказала, что на данный момент нужно продолжать наблюдения, а весной взять пробы для изучения причин появления трещин и проведения необходимых изменений в проекте.