Видземское шоссе: ремонт еще не закончился, а уже появились трещины

Как сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma, трещины на новом покрытии появились на участке шоссе за Вангажи, по направлению к Сените. Весной там планируется выложить асфальтобетонное покрытие, никаких трещин быть не должно. Это признают и строители - компания Binders.

Заказчик - госпредприятие по обслуживанию дорог Latvijas Valsts ceļi, его представитель Анна Кононова пояснила, что трещин не должно быть ни на одном из слоев покрытия. Однако на данный момент важно выяснить, почему они появились и как их ликвидировать.

Также она отметила, что причины трещин могут быть разные - материалы, технологии, геологические особенности.

Руководитель проектов Binders Алдис Вигулис указал, что на участке между Вангажи и Сените - болото, под дорогой находится торф, который не сняли. Причина в том, что по мнению проектировщика торф достаточно осел, однако, как стало ясно сейчас, повторное использование старого асфальта с добавлением новой щебенки, цемента и геотекстиля, оказалось маловато.