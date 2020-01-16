Чт, 16.01.2020
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61-летняя супруга Валентина Юдашкина сразила Сеть фигурой в бикини
И это бабушка двоих внуков!

ФОТО: скриншот instagram.com/marinayudashkina

Жене прославленного росийского дизайнера Валентина Юдашкина Марине 61 год, но, глядя на нее, в это трудно поверить. Бабушка двоих внуков настолько великолепно выглядит, что смело может публиковать фото в бикини, одним из которых она поделилась накануне.

Валентин и Марина Юдашкины вместе уже 32 года, у супругов подрастают двое внуков, которых им подарила дочь Галина. На своей странице в Instagram супруга короля высокой моды поделилась фотографией, сделанной на пляже. Марина стоит на фоне моря в белом бикини, демонстрируя тонкую талию, длинные ноги и подтянутую фигуру.

"Стоишь на берегу и чувствуешь запах моря!" - так подписала Юдашкина этот кадр из отпуска.

Звездные друзья и просто многочисленные подписчики Марины принялись осыпать ее комплиментами.

"Очень красивая", "Вот это фигура!", "Сногсшибательная!", "Невероятная", "Такая сексуальная, а ведь бабушка двоих внуков!", "Тоже хочу такую талию",

- пишут они в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, по словам кутюрье, ему никогда даже в голову не приходило променять жену на красоток-манекенщиц, которых он ежедневно видит на работе, пишет "Комсомольская правда". А на днях Марина Юдашкина нежно поздравила мужа с очередной годовщиной свадьбы:

- Дорогой Валечка! Поздравляю нас с тобой с нашей датой - 32 года вместе.

С тобой мы прошли немало дорог, но основными ценностями в нашей семье являются искренность, любовь, понимание и поддержка друг друга,

- написала она в Instagram. - У нас с тобой замечательные внуки, которых нам подарили Галочка и Пётр (муж их дочери Галины, внук актрисы Людмилы Максаковой. - Прим. ред.).

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