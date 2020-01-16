61-летняя супруга Валентина Юдашкина сразила Сеть фигурой в бикини

Валентин и Марина Юдашкины вместе уже 32 года, у супругов подрастают двое внуков, которых им подарила дочь Галина. На своей странице в Instagram супруга короля высокой моды поделилась фотографией, сделанной на пляже. Марина стоит на фоне моря в белом бикини, демонстрируя тонкую талию, длинные ноги и подтянутую фигуру.

"Стоишь на берегу и чувствуешь запах моря!" - так подписала Юдашкина этот кадр из отпуска.

Звездные друзья и просто многочисленные подписчики Марины принялись осыпать ее комплиментами.

"Очень красивая", "Вот это фигура!", "Сногсшибательная!", "Невероятная", "Такая сексуальная, а ведь бабушка двоих внуков!", "Тоже хочу такую талию",

- пишут они в комментариях.

К слову, по словам кутюрье, ему никогда даже в голову не приходило променять жену на красоток-манекенщиц, которых он ежедневно видит на работе, пишет "Комсомольская правда". А на днях Марина Юдашкина нежно поздравила мужа с очередной годовщиной свадьбы:

- Дорогой Валечка! Поздравляю нас с тобой с нашей датой - 32 года вместе.

С тобой мы прошли немало дорог, но основными ценностями в нашей семье являются искренность, любовь, понимание и поддержка друг друга,