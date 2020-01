Елена Воробей сломала руку во время концерта

View this post on Instagram

Сломала руку, поскользнувшись на сцене в Ногинске, но продолжила концерт......🥴Быстро приехала неотложка🙏Врачи стояли в зрительном зале и ждали🤭😲 , когда же я.....остановлюсь😳🤣.....продержалась минут 40!!!!Продолжила бы и дальше, но сильно упало давление - 80/55, пришлось объявить ....АНТРАКТ)))) Дорогие мои любимые зрители , поклонники, ВСЕ, кто пришёл на концерт в Ногинске!!! Мы встречаемся с вами 7 февраля😉🤘👌Спасибо за цветы, которые вы мне передали через моих ребят Артистов , спасибо за вашу любовь и поддержку 🙏А работать с переломанной рукой мне уже доводилось.....семь лет назад)