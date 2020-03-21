Комната без обоев и заработок в шесть центов. Как русская Эльвира переехала в Индию

В Индию девушка вместе со своим супругом переехала в 2019 году. Они познакомились в России в университетские годы - более десяти лет назад.

"Моя университетская подруга встречалась с парнем из Бангладеша. А он - друг моего будущего мужа. Муж русский знал очень плохо, а мне не хватало практики в разговорном английском. Поэтому в первое время я и словарь были неразлучны. Изначально я даже не рассчитывала на серьезные отношения. А теперь мы женаты, у нас подрастает сынишка", - вспоминает она.

Мужа Эльвиры, который родился и вырос в Индии, зовут Пуру.

Молодым людям с разным менталитетом и разной национальности пришлось столкнуться с некоторыми сложностями.

"На старте отношений Пуру тщательно скрывал меня от своих родителей. Ведь они могли его не понять - как это он встречается с русской? А когда мы поженились и все стало ясно и необратимо, общение мужа с родными прекратилось на целых два года. Мама звонила ему лишь раз в год. Она поздравляла его с днем рождения.

Для них невестка-иностранка представлялась неким подобием женщины из низшей касты.

Да и вообще слухи и разговоры о "девушках без традиций" в Индии всегда ведутся в негативном ключе".

Эльвира отмечает, что в Индии принято выбирать для своих детей спутников жизни, что в какой-то мере оправдывает гнев родителей ее супруга.

"Да, мой муж взял и ослушался своих родителей, принял весь гнев на себя. Выбрал "не ту", которую подобрали бы они по договорёнке. Но я не держу на них зла. Их можно и нужно понять. В их семье велика сила традиций, которым они следуют. Поэтому и в ответ они требовали взаимного уважения к многолетним обычаям".

Через два года тишины индийские родители снова возобновили связь с супругом Эльвиры. Несмотря на то, что они попытались понять своего сына, когда пара начала размышлять о переезде в Индию, семья до последнего не верила, что девушка сможет решиться на такой радикальный шаг.

Такое решение не привело в восторг и российских родителей Эльвиры. Она пишет, что отец был в гневе.

"Единственное, что я помню из его слов - "разводись". С тех пор он то и дело подшучивает над Индией, поливая эту страну грязью... Я уже привыкла. И даже стараюсь не обращать внимания на его колкие замечания.