Комната без обоев и заработок в шесть центов. Как русская Эльвира переехала в Индию

Сбор маша в поле в индийской деревне по таксе "шесть центов за килограмм" и электричество по расписанию вместо комфортной жизни в собственной российской квартире. Празднование Дня рождения Ганеши вместо Нового года и молитвы за то, чтобы в следующей жизни получить в мужья своего нынешнего мужчину. Такую жизнь для себя выбрала россиянка Эльвира.
В Индию девушка вместе со своим супругом переехала в 2019 году. Они познакомились в России в университетские годы - более десяти лет назад.
"Моя университетская подруга встречалась с парнем из Бангладеша. А он - друг моего будущего мужа. Муж русский знал очень плохо, а мне не хватало практики в разговорном английском. Поэтому в первое время я и словарь были неразлучны. Изначально я даже не рассчитывала на серьезные отношения. А теперь мы женаты, у нас подрастает сынишка", - вспоминает она.
Мужа Эльвиры, который родился и вырос в Индии, зовут Пуру.
Молодым людям с разным менталитетом и разной национальности пришлось столкнуться с некоторыми сложностями.
"На старте отношений Пуру тщательно скрывал меня от своих родителей. Ведь они могли его не понять - как это он встречается с русской? А когда мы поженились и все стало ясно и необратимо, общение мужа с родными прекратилось на целых два года. Мама звонила ему лишь раз в год. Она поздравляла его с днем рождения.
Для них невестка-иностранка представлялась неким подобием женщины из низшей касты.
Да и вообще слухи и разговоры о "девушках без традиций" в Индии всегда ведутся в негативном ключе".
Эльвира отмечает, что в Индии принято выбирать для своих детей спутников жизни, что в какой-то мере оправдывает гнев родителей ее супруга.
"Да, мой муж взял и ослушался своих родителей, принял весь гнев на себя. Выбрал "не ту", которую подобрали бы они по договорёнке. Но я не держу на них зла. Их можно и нужно понять. В их семье велика сила традиций, которым они следуют. Поэтому и в ответ они требовали взаимного уважения к многолетним обычаям".
Через два года тишины индийские родители снова возобновили связь с супругом Эльвиры. Несмотря на то, что они попытались понять своего сына, когда пара начала размышлять о переезде в Индию, семья до последнего не верила, что девушка сможет решиться на такой радикальный шаг.
Такое решение не привело в восторг и российских родителей Эльвиры. Она пишет, что отец был в гневе.
"Единственное, что я помню из его слов - "разводись". С тех пор он то и дело подшучивает над Индией, поливая эту страну грязью... Я уже привыкла. И даже стараюсь не обращать внимания на его колкие замечания.
Мама много молчит и думает. Периодически я замечаю слезы на ее щеках. Мои родители ценят все материальное и комфорт, поэтому вряд ли когда-нибудь поймут меня и то, как живет индийский народ".
Эльвира и Пуру продали свою российскую квартиру, за которую несколько лет выплачивали ипотечный кредит, и переехали в Индию - в маленькую деревню, где, кроме дома и земельного участка родителей, практически ничего нет.
"В соседнем доме живет кузен мужа со своей женой, а еще рядом проживают индийцы, работающие на участке у родителей Пуру. Мы еще не решили, как долго мы там проживем, но пока здесь есть все условия для комфортного проживания", - рассказывает девушка.
В качестве неоспоримых плюсов такого образа жизни Эльвира называет природу и спокойствие. Однако переселенке из России приходится мириться с некоторыми неудобствами, которые не укладываются в головах большинства людей, привыкших ко всем благам современной цивилизации.
Девушка рассказывает, что в индийской деревне не принято клеить обои - ей приходится жить в доме с бетонными стенами. Электроэнергия поставляется в ее дом по расписанию - сеть "вырубают" в шесть часов утра, а затем включают в 11. На следующий день электричество отключают в 11 часов утра и снова дают в шесть часов вечера.
Когда идет дождь, об электричестве также можно забыть.
"Поскольку электричество нам дают день через день, то воду мы фильтруем заранее, чтобы всегда иметь запас чистой воды. Для этого закачиваем воду в огромные тары, которые, в свою очередь, подключены к фильтру, душевой и туалету.
Однажды у нас незаметно закончилась вода в таре для фильтра, в довесок сгорел насос, и мы фильтровали из-под дождя. На следующий день в нашем доме по-прежнему не было электричества. Поэтому воду привезли из ближайшей скважины в телеге на быках", - вспоминает она. ⠀
Эльвира рассказывает о том, что в деревне есть и такие дома, где электричество полностью отсутствует - люди готовят пищу на огне.
Кроме бытовых отличий в стране, куда переехала Эльвира, есть множество культурных особенностей. Особенно явно отличается роль женщины. Девушка, которая выделяется на фоне остальных членов семьи Пуру, на своем примере рассказывает о том, как проходит один день индийской женщины:
"После того как женщины просыпаются, умываются и приводят себя в порядок, они подают к столу свежевскипяченный чай масала (а не свежезаваренный, как принято в России) и приступают к готовке, уборке и стирке.
Однако вчера свекровь уехала спозаранку, не выпив и стакана воды. Она уехала вместе со старшим сыном в центр деревни, чтобы найти рабочие руки для сбора маша с поля. Это бобовые, прям как фасоль.
А поскольку лишних денег, как говорится, не бывает, на такое дело обычно соглашаются женщины. Они более терпеливые для рутинной работы.Тем не менее много за такую работу не платят - за сбор одного килограмма можно получить вознаграждение размером в пять рупий (около шести евроцентов).
После того, как все члены семьи накормлены, индийские женщины принимаются и за свою трапезу. А вчера они держали пост "за своих мужей", ели все без специй и всухомятку - ритуал посвящен тому, чтобы и в следующей жизни эти женщины получили в мужья своих нынешних мужчин.
После завтрака невестка и свекровь убежали на поле собирать маш вместе с остальными женщинами деревни. После возвращения с поля они убирали и мыли кухню, подготавливаясь к сегодняшнему празднику, Дню рождения Ганеши. В этот день нежелательно смотреть на луну".
В своем блоге девушка признается, что только начала открывать эту страну, но в целом Индию можно сравнить с другой вселенной. Человека, привыкшего к европейской или постсоветской действительности, удивляет буквально все - начиная от культуры и заканчивая бытом.
Отличия от того, "как привыкли мы", можно встретить всюду - отсутствие электричества или, например, то, что в Индии не принято пользоваться постельным бельем - лишь верхушка айсберга.
"Здесь абсолютно другие люди. Они приспосабливаются буквально ко всему, к любым жизненным условиям", - резюмирует Эльвира.