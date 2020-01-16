Не накручен ли пробег? Советы эксперта, как не обмануться при покупке поддержанного автомобиля

Однако в сегменте торговли подержанными автомашинами все еще имеются разные недостатки, влияющие на доверие клиентов к продавцам подержанных автомашин – например, результаты проведенного Longo опроса* водителей показывают, что более 44% опрошенных при покупке подержанного автомобиля скорее не доверяют показаниям его одометра, а 14% указали, что определенно не доверяют им.

Как убедиться, что выбранная подержанная автомашина по техническим параметрам соответствует обещаниям продавца?

Эксперт АО Longo Latvia Ренарс Запацкис подготовил пять советов, которые в процессе покупки подержанной автомашины помогут убедиться, что информация о пробеге выбранного транспортного средства не была модифицирована.

Выяснить страну происхождения транспортного средства и проверить показатели пробега автомашины в публичных регистрах

Покупая подержанную автомашину, важно выяснить страну ее происхождения, ведь от страны производителя зачастую зависит качество транспортного средства.

Особо высоким качеством отличаются автомобили, произведенные в Нидерландах и Бельгии, и продукция этих стран доступна на рынке подержанных автомашин в Латвии. На рынке также часто можно встретить продукцию соседних стран и Северных стран.

Когда установлена страна происхождения приглянувшейся автомашины, рекомендуется удостовериться в публичных регистрах, соответствуют ли действительности показатели пробега автомашины.

Например, история пробега зарегистрированных в Литве автомобилей бесплатно доступна здесь. В свою очередь, если транспортное средство до этого было зарегистрировано в Бельгии, историю его пробега можно проверить в государственном регистре Car-Pass. Этот регистр показывает зарегистрированные бывшим владельцем автомашины показания одометра и дату их регистрации. Таким образом можно сравнить показания с теми, которые указал продавец, удостоверившись в их правдивости.

Если автомашина до этого была зарегистрирована, к примеру, в Нидерландах, то рекомендуется запросить у продавца отчет Tellerrapport (RDW) – справку из Национального автомобильного регистра Нидерландов. Благодаря разработанной в стране системе, действующей уже более 25 лет, желающие могут запросить информацию о любой зарегистрированной в Нидерландах автомашине – справка предоставит информацию о владельцах автомашины и показаниях одометра.

Между тем пробег зарегистрированных в Швеции автомобилей бесплатно можно проверить здесь.

Проверить данные CSDD об автомобилях, зарегистрированных в Латвии

Если выбранная автомашина уже зарегистрирована или была зарегистрирована в Латвии, рекомендуется проверить, какие данные о конкретной модели предлагает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). В учреждении будет зарегистрирована вся информация о технических аспектах автомобиля и зафиксированном пробеге.

Эксперт Longo советует обратить внимание, не выглядят ли показания подозрительными – а именно, не было ли такого, что владелец автомашины за один год указал маленький пробег, а за следующий год – уже значительно больший.

Подобная ситуация, когда показатели пробега диаметрально изменились, может свидетельствовать о возможных манипуляциях с ними.

Обратиться к автодилеру и провести проверку одометра