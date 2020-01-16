Не накручен ли пробег? Советы эксперта, как не обмануться при покупке поддержанного автомобиля

В Латвии большой спрос на подержанные и малопользованные автомашины – информация, обобщенная торговцем подержанными автомашинами Longo, показывает, что в Латвии продается примерно 120 тысяч подержанных автомашин в год.
Однако в сегменте торговли подержанными автомашинами все еще имеются разные недостатки, влияющие на доверие клиентов к продавцам подержанных автомашин – например, результаты проведенного Longo опроса* водителей показывают, что более 44% опрошенных при покупке подержанного автомобиля скорее не доверяют показаниям его одометра, а 14% указали, что определенно не доверяют им.
Как убедиться, что выбранная подержанная автомашина по техническим параметрам соответствует обещаниям продавца?
Эксперт АО Longo Latvia Ренарс Запацкис подготовил пять советов, которые в процессе покупки подержанной автомашины помогут убедиться, что информация о пробеге выбранного транспортного средства не была модифицирована.
- Выяснить страну происхождения транспортного средства и проверить показатели пробега автомашины в публичных регистрах
Покупая подержанную автомашину, важно выяснить страну ее происхождения, ведь от страны производителя зачастую зависит качество транспортного средства.
Особо высоким качеством отличаются автомобили, произведенные в Нидерландах и Бельгии, и продукция этих стран доступна на рынке подержанных автомашин в Латвии. На рынке также часто можно встретить продукцию соседних стран и Северных стран.
Когда установлена страна происхождения приглянувшейся автомашины, рекомендуется удостовериться в публичных регистрах, соответствуют ли действительности показатели пробега автомашины.
Например, история пробега зарегистрированных в Литве автомобилей бесплатно доступна здесь. В свою очередь, если транспортное средство до этого было зарегистрировано в Бельгии, историю его пробега можно проверить в государственном регистре Car-Pass. Этот регистр показывает зарегистрированные бывшим владельцем автомашины показания одометра и дату их регистрации. Таким образом можно сравнить показания с теми, которые указал продавец, удостоверившись в их правдивости.
Если автомашина до этого была зарегистрирована, к примеру, в Нидерландах, то рекомендуется запросить у продавца отчет Tellerrapport (RDW) – справку из Национального автомобильного регистра Нидерландов. Благодаря разработанной в стране системе, действующей уже более 25 лет, желающие могут запросить информацию о любой зарегистрированной в Нидерландах автомашине – справка предоставит информацию о владельцах автомашины и показаниях одометра.
Между тем пробег зарегистрированных в Швеции автомобилей бесплатно можно проверить здесь.
- Проверить данные CSDD об автомобилях, зарегистрированных в Латвии
Если выбранная автомашина уже зарегистрирована или была зарегистрирована в Латвии, рекомендуется проверить, какие данные о конкретной модели предлагает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). В учреждении будет зарегистрирована вся информация о технических аспектах автомобиля и зафиксированном пробеге.
Эксперт Longo советует обратить внимание, не выглядят ли показания подозрительными – а именно, не было ли такого, что владелец автомашины за один год указал маленький пробег, а за следующий год – уже значительно больший.
Подобная ситуация, когда показатели пробега диаметрально изменились, может свидетельствовать о возможных манипуляциях с ними.
- Обратиться к автодилеру и провести проверку одометра
В зависимости от марки автомашины, одометр всегда рекомендуется проверить и у официального дилера, а именно, выяснить в сервисной системе дилера историю посещений сервиса и зарегистрированный пробег автомобиля.
Если осуществлялись манипуляции с показаниями одометра, это можно будет увидеть также, подключившись к блокам управления автомашины, – например, блокам управления двигателем, коробкой передач, ABS или другим блокам управления.
- Проверить сервисную книжку автомашины
При покупке подержанной автомашины непременно рекомендуется затребовать и проверить его документы. Обязательно следует обратить внимание на сервисную книжку – во-первых, доступна ли она и, во-вторых, какую информацию о пробеге автомашины она содержит.
Заполненная сервисная книжка и накладные о техническом обслуживании свидетельствуют о должном уходе за автомашиной, однако рекомендуется проверить, не вносились ли в книжку исправления или какие-либо непонятные, подозрительные замечания. Если есть подозрения, что информация о техническом состоянии автомобиля была модифицирована, то имеются основания для подозрений, что указанные показания одометра не будут достоверными.
Следует иметь в виду, что записи в сервисной книжке можно легко подделать – в их достоверности можно убедиться, проверив, действительно ли существует конкретный автосервис, осуществлявший техническое обслуживание.
Рекомендуется также связаться с представителями этого сервиса, чтобы убедиться, что действительно проводилось техническое обслуживание конкретного транспортного средства.
И, конечно, перед покупкой автомашины, ради безопасности всегда желательно проверить его техническое состояние в сертифицированном автосервисе – в будущем это может помочь избежать непредвиденных ремонтных расходов.
- Обратите внимание на соответствие внешнего вида автомобиля показаниям одометра
Выбирая автомашину и изучая предоставленную продавцом информацию, надо помнить о том, что эту информацию следует сопоставить с визуальным состоянием автомашины. Если продавец указал, что у выбранной автомашины маленький пробег, а ее внешний вид недвусмысленно сигнализирует об износе, то это может свидетельствовать о том, что продавец изменил показания пробега.
Эксперт Longo информирует, что предвестниками зачастую являются потрепанная обивка салона, явно изношенный руль, потертое и просиженное сиденье водителя, потертый рычаг переключения передач и стертые кнопки.
*Опрос проводился онлайн в декабре 2019 года, были опрошены 302 респондента разного пола и возраста по всей Латвии.