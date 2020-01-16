Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России

В ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы РФ Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева. По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

"Жириновского менять нужно, а не гимн", - прокомментировал предложение Владимира Вольфовича Никита Михалков.

Напомним, слова гимна России были написаны отцом Никиты Михалкова, Сергеем Михалковым, на музыку Александра Александрова. Позднее поэт сделал две редакции текста - в 1977 и 2000 годах.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский, старший сын Сергея Михалкова, в беседе с РИА Новости отметил, что гимн России, возможно, мог быть и короче, но, как говорил его отец,