Чт, 16.01.2020
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Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России

Никита Михалков

ФОТО: Tiziana Fabi/AFP/Scanpix

Известный российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков ответил на высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского относительно гимна России, сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы РФ Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева. По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

"Жириновского менять нужно, а не гимн", - прокомментировал предложение Владимира Вольфовича Никита Михалков.

Напомним, слова гимна России были написаны отцом Никиты Михалкова, Сергеем Михалковым, на музыку Александра Александрова. Позднее поэт сделал две редакции текста - в 1977 и 2000 годах.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский, старший сын Сергея Михалкова, в беседе с РИА Новости отметил, что гимн России, возможно, мог быть и короче, но, как говорил его отец,

это "не литература, а политический документ" и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.

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