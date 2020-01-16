Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России

Известный российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков ответил на высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского относительно гимна России, сообщает РИА Новости.
В ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы РФ Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева. По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.
"Жириновского менять нужно, а не гимн", - прокомментировал предложение Владимира Вольфовича Никита Михалков.
Напомним, слова гимна России были написаны отцом Никиты Михалкова, Сергеем Михалковым, на музыку Александра Александрова. Позднее поэт сделал две редакции текста - в 1977 и 2000 годах.
Ранее режиссер Андрей Кончаловский, старший сын Сергея Михалкова, в беседе с РИА Новости отметил, что гимн России, возможно, мог быть и короче, но, как говорил его отец,
это "не литература, а политический документ" и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.