Известны финалисты Supernova. Маркусу Риве снова не повезло

Согласно данным, опубликованным в социальных сетях, в финал прошли: Саманта Тина, ANNNA, Микс Дукурс, Эдгар Крейлис, Катрина Диманта, Bad Habits, DRIKSNA, Seleste и Катрина Биндере.

В этом году из 26 участников финалистов выбирало международное жюри, в состав которого входили профессионалы различных отраслей - специалисты сферы коммуникации, представители музыкального менеджмента и СМИ, а также организаторы конкурса с Латвийского телевидения.

Среди участников, представленных на национальном отборе на "Евровидение-2020", были и те, кто уже пробовали свои силы на конкурсе.

Например, певец Маркус Рива участвовал уже в шестой раз! И ему снова не повезло.

Оценивая претендентов, жюри принимало во внимание множество факторов - оригинальность песни, музыкальный потенциал, посыл произведения, вокальные данные исполнителя, потенциал конкурировать на международном рынке и то, как конкретный исполнитель и песня будут выглядеть на большой сцене "Евровидения".

Также во внимание принимался анализ данных платформы YouTube. Жюри изучало, как общество "потребляло" каждую из 26 песен на протяжении недели.

Музыкант, который отправится представлять Латвию на 65-м международном конкурсе "Евровидение", будет выбран 8 февраля. Финал национального отборочного конкурса будет показан всего один раз — в режиме прямой трансляции. Телезрители смогут активно поддержать своих фаворитов, участвуя в голосовании.

В этом году "Евровидение" пройдет в нидерландском городе Роттердаме. Латвия примет участие в этом песенном конкурсе в 21-й раз.

Напомним, в прошлом году на "Евровидении" Латвию представляла группа Carousel с песней "That Night". Это был третий год подряд, когда наша страна не смогла преодолеть полуфинальный барьер конкурса.