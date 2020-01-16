СМИ: Новый премьер России писал музыку для Лепса

Как отмечает издание, в реестре Российского авторского общества указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен "Зола" и "Настоящая женщина". Обе композиции исполняет Лепс.

В то же время представитель Лепса Владимир Урюпин ответил "Ведомостям", что автор музыки "Золы" и "Настоящей женщины" однофамилец Мишустина.

Сам Лепс в разговоре с телеграм-каналом "Подъем" также отрицал причастность Мишустина к работе над его песнями:

"Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам музыкантам оставьте музыку".

В то же время автор текста песни "Зола" Александр Вулых подтвердил, что музыку для Лепса, в том числе и "Настоящую женщину", действительно сочинил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, пишет РБК.

По словам Вулых, для Мишустина музыка — это хобби, которое он предпочитает не афишировать.

Примечательно, что председатель правления "Сбербанка" Герман Греф, еще в 2012 году поздравляя руководителя Федеральной налоговой службы с днем рождения через газету "Коммерсантъ", подчеркнул его музыкальные таланты:

"И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами".

"Ведомости" добавляют, что Мишустин постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы, а также любит устраивать концерты для друзей, знает многих музыкантов и шоуменов, любит Ивана Урганта и Comedy Club.