Сергей Лазарев отписался от всех друзей в Instagram

"Инстаграм стал отнимать у меня очень много времени. Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни.

При большом количестве друзей и коллег, на которых я был подписан (и которых я по-прежнему люблю и уважаю), у меня порой возникало ощущение, что я живу их жизнью, а не своей.

Я знал, чем они позавтракали, во что оделись, куда пошли, с кем пели, пили, ели и т. д. И я спросил себя: "А зачем мне вся эта информация?". Поэтому я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя", - написал Сергей.