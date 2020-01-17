Сергей Лазарев отписался от всех друзей в Instagram

Популярный российский иполнитель Сергей Лазарев отписался в соцсети Instagram от всех своих друзей и коллег, а после опубликовал пост, в котором объяснил, почему он это сделал.
"Инстаграм стал отнимать у меня очень много времени. Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни.
При большом количестве друзей и коллег, на которых я был подписан (и которых я по-прежнему люблю и уважаю), у меня порой возникало ощущение, что я живу их жизнью, а не своей.
Я знал, чем они позавтракали, во что оделись, куда пошли, с кем пели, пили, ели и т. д. И я спросил себя: "А зачем мне вся эта информация?". Поэтому я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя", - написал Сергей.
Лазарев также ограничил доступ к комментариям, объяснив это тем, что
не любит, когда незнакомые начинают ему что-то советовать относительно жизни, музыки, поведения и воспитания детей.
Артист попросил не обижаться на него и пообещал, что продолжит делиться новостями в социальных сетях, а поддерживать обратную связь с поклонниками будет на концертах.