Маэстро Раймонд Паулс: "Слава Богу, что день рождения прошел!"

12 января легендарный латвийский композитор, пианист, дирижер и продюсер Раймонд Паулс отпраздновал свое 84-летие. Правда, без помпы и большого торжества.
Как рассказал Маэстро изданию Vakara Ziņas, свой день рождения он провел на сцене - в концертном зале "Дзинтари", где представил свою новую программу "Южные акварели".
В основе новой программы - произведения Паулса, которые восходят к 1960-м годам. Это время, когда музыка композитора пронизана близким ему джазом.
Заглавной работой стала сюита "Южные акварели", которая была записана в 1965 году трио Раймонда Паулса с участием саксофониста Александра Пищикова.
Раймонд Паулс добавил, что в день рождения получил много подарков и крендель, которым угостил коллег. "Это очень искренне и к тому же еще и очень вкусно!" - отметил композитор.
Правда, Маэстро совсем не любит большие праздники.
"Слава Богу, годовщина прошла. (...) Я думаю, что этих годовщин сейчас слишком много, и люди хотят таким образом показать себя. Мне это не нужно",
- заключил он.
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