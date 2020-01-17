Маэстро Раймонд Паулс: "Слава Богу, что день рождения прошел!"

Как рассказал Маэстро изданию Vakara Ziņas, свой день рождения он провел на сцене - в концертном зале "Дзинтари", где представил свою новую программу "Южные акварели".

В основе новой программы - произведения Паулса, которые восходят к 1960-м годам. Это время, когда музыка композитора пронизана близким ему джазом.

Заглавной работой стала сюита "Южные акварели", которая была записана в 1965 году трио Раймонда Паулса с участием саксофониста Александра Пищикова.

Раймонд Паулс добавил, что в день рождения получил много подарков и крендель, которым угостил коллег. "Это очень искренне и к тому же еще и очень вкусно!" - отметил композитор.