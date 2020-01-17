Дима Билан перенес очередную операцию

Популярный российский исполнитель Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото, на котором он запечатлен на больничной каталке с забинтованной ногой.
Как пояснил артист, снимок сделан перед операцией по удалению из сломанной ноги титановой пластины с девятью шурупами. Билан рассказал, что свой январский отпуск провел в подготовке к операции и дальнейшем восстановлении.
"В конце января я буду уже бегать, так что туры, концерты - все в силе", - пообещал он своим поклонникам.
Дима не стал скрывать, что ему тяжело дался период срастания кости. "Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось перемещаться архимного в сложных подвесах, полетах и т. д., я уже молчу про быт - это было вырви мозг", - пожаловался певец.
Привет ))) меня, если честно,уже изрядно укачало* от подобного контента а-ля -« я такой весь несчастный !» но нет -Это мой последний заход в хирургию! в прошлом году у меня было 2 операции ( и была это не только нога ) !!! А Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками -да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу , где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах ,полетах и тд , я уже молчу про быт - это было вырви мозг ! Как же я рад что говорю об этом в прошедшем времени 😀😀😀!!! Я честно работал в прошлом году и я честно- устал от прошлого года !!! да, 19 й был очень богатым на события, победы и рост и планы ,которые перекочевали в 20 й !!! Но Господи , не хочу я больше таких форс мажоров, которые полностью переворачивают твою привычную жизнь ! В общем все плохое в прошлом , друзья !!! Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами ! Так что свой январский отпуск провёл в подготовке к операции и восстановлении ! но зато я много чего придумал уже и точно воплочу в жизнь чего бы мне Это ни стоило !!!!! И уж sorry, что часто не появлялся, наполнялся и набирался идеями ! !!!! Отдельный привет всем моим слушателям и преданным поклонникам , которые таааак мощно меня поддерживали , я вас невероятно ценю и чувствую , хоть бываю и немногословен периодами ! Моё к вам почтение , любимые люди ! ❤️ в конце января я буду уже бегать , так что туры , концерты все в силе !!! билан #димабилан #биланперезагрузка #жизньпрекрасна )
Напомним, в 2019 году Билан перенес две операции на сломанной ноге.
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