Дима Билан перенес очередную операцию

Привет ))) меня, если честно,уже изрядно укачало* от подобного контента а-ля -« я такой весь несчастный !» но нет -Это мой последний заход в хирургию! в прошлом году у меня было 2 операции ( и была это не только нога ) !!! А Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками -да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу , где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах ,полетах и тд , я уже молчу про быт - это было вырви мозг ! Как же я рад что говорю об этом в прошедшем времени 😀😀😀!!! Я честно работал в прошлом году и я честно- устал от прошлого года !!! да, 19 й был очень богатым на события, победы и рост и планы ,которые перекочевали в 20 й !!! Но Господи , не хочу я больше таких форс мажоров, которые полностью переворачивают твою привычную жизнь ! В общем все плохое в прошлом , друзья !!! Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами ! Так что свой январский отпуск провёл в подготовке к операции и восстановлении ! но зато я много чего придумал уже и точно воплочу в жизнь чего бы мне Это ни стоило !!!!! И уж sorry, что часто не появлялся, наполнялся и набирался идеями ! !!!! Отдельный привет всем моим слушателям и преданным поклонникам , которые таааак мощно меня поддерживали , я вас невероятно ценю и чувствую , хоть бываю и немногословен периодами ! Моё к вам почтение , любимые люди ! ❤️ в конце января я буду уже бегать , так что туры , концерты все в силе !!! билан #димабилан #биланперезагрузка #жизньпрекрасна )

