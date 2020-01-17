Дима Билан перенес очередную операцию

Как пояснил артист, снимок сделан перед операцией по удалению из сломанной ноги титановой пластины с девятью шурупами. Билан рассказал, что свой январский отпуск провел в подготовке к операции и дальнейшем восстановлении.

"В конце января я буду уже бегать, так что туры, концерты - все в силе", - пообещал он своим поклонникам.

Дима не стал скрывать, что ему тяжело дался период срастания кости. "Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось перемещаться архимного в сложных подвесах, полетах и т. д., я уже молчу про быт - это было вырви мозг", - пожаловался певец.