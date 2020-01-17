5 приемов, как придерживаться философии zero-waste в своем доме

Все более популярным в мире и также в Латвии становится движение zero waste. Оно предусматривает особое внимание к такой жизни, когда создается как можно меньше отходов, чтобы уменьшить влияние повседневного потребительского цикла и не создавать вреда для природы. Для того чтобы придерживаться философии zero waste и в своем доме, крупнейший девелопер недвижимости в сегменте жилых домов «Bonava Latvija» рекомендует пять приемов.
1. Смени представление о магазинах бывших в употреблении товаров
Каждый год тысячи тонн одежды выбрасываются в мусорник. Ясно, что для того, чтобы уменьшить загрязнение от текстильной промышленности, нужен альтернативный подход к своему гардеробу, потому что содержимое шкафа все же хочется обновлять. В Латвии уже в течение какого-то времени меняется взгляд на подержанную одежду как свидетельство бедности. Свое победное шествие начали базарчики подержанных товаров, и ассортимент б/у товаров в магазинах становится все более разнообразным и богатым на жемчужины стиля. В этих магазинах можно найти все – от хороших книг и детских игрушек до дизайнерских предметов и брендовой одежды. Чтобы освободить место в гардеробе и приятно провести время, неплохой идеей являются распродажи в кругу подруг. Или же можно вместе с соседями провести столь популярные в Скандинавии "гаражные распродажи" – то, что не нужно тебе, возможно, пригодится соседу, и наоборот. Веселье гарантировано, а дом станет свободнее от ненужных вещей. Если в кругу подруг не удалось найти новых хозяек для одежды, подумай, нельзя ли ее отвезти в ящик для пожертвований или же, немного поработав ножницами, иголкой и применив творческий подход, преобразовать в стильный предмет дизайна.
2. Дай вещам в своем доме вторую возможность
Кот поточил когти о диван в гостиной? Печь на кухне начала капризничать, а картина на стене спальни больше не нравится? Не всегда надо выбрасывать старые вещи и отправляться в магазин, чтобы приобрести новые. Освежи интерьер гостиной, обтянув диван новой тканью другого цвета, вызови мастера по электротехнике – возможно, устранение поломки кухонной техники обойдется лишь в десяток евро. А картина, возможно, прекрасно впишется в интерьер дома одного из друзей – так ты поможешь внести новые веяния и радость в чужой дом.
3. Хозяйствуй умно и сортируй отходы
Даже проживая в многоквартирном доме, можно придерживаться образа жизни zero waste. Если в доме отходы сортируют многие, уменьшается объем общего контейнера, и за отходы надо платить меньше. Это выгодно всем жильцам дома. Аргумент о том, что последующий вывоз сортированных отходов в специальные контейнеры создает большие неудобства, – всего лишь отговорка. Не нужно ехать специально – отвезите отходы заодно, когда везете детей в школу или детский сад, или по дороге на работу. Это потребует нескольких лишних минут, но вы сделаете хорошее дело. Самое сложное – начать. Люди, которые начали сортировать отходы, уже через несколько месяцев признают, что испытывают своего рода азарт и больше уже не могут представить, как раньше жили без сортировки. Есть многоквартирные дома, в которых к дружественному для окружающей среды образу жизни призывает и девелопер. Например, в новых многоквартирных проектах скандинавского девелопера недвижимости "Bonava Latvija" предусмотрены контейнеры для сортировки отходов и специальные баки для рециклирования электротоваров и батарей в подъездах дома.
4.Используй в быту перерабатываемые материалы
Знаешь ли ты, что, согласно статистике Еврокомиссии, пластмассовые изделия составляют более 80% общего загрязнения моря? Это и одноразовая пластмассовая посуда, и упаковка продуктов. Кроме того, каждый год в Европе образуется примерно 25,8 млн тонн пластмассовых отходов, и только 30% из них собирается для переработки. Покупая игрушки, одежду, товары для дома, подумай, действительно ли они тебе необходимы, и, если ответ «да», выбирай вместо пластмассы изделия из натуральных материалов – дерева, металла, стекла, картона и др. Результат – более свежий воздух дома и вклад в общую экосистему мира.
5. Меры по повышению энергоэффективности дома
От уменьшения использования энергии в домашних условиях есть два преимущества – вы будете беречь окружающую среду и сэкономите деньги. Выключайте освещение и электроприборы, когда вы не используете их, пользуйтесь экономичными лампочками. Не стирайте белье при высокой температуре без причины. Стирка белья при температуре 30°C по сравнению с 60°C уменьшит потребление электричества более чем на 70%. Уменьшайте обогрев помещений в среднем на 4°C в то время, когда вы не находитесь дома. Энергоэффективность дома обеспечивают и различные умные устройства, позволяющие отключать электроприборы в доме удаленно. В большинстве умных устройств можно установить отсчет времени, который помогает экономить энергию. Например, если вы хотите утром войти в теплую ванную комнату, не надо включать обогрев уже вечером перед тем, как идти спать – при помощи сенсора вы можете установить включение обогрева пола незадолго до пробуждения.