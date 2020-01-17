5 приемов, как придерживаться философии zero-waste в своем доме

1. Смени представление о магазинах бывших в употреблении товаров

Каждый год тысячи тонн одежды выбрасываются в мусорник. Ясно, что для того, чтобы уменьшить загрязнение от текстильной промышленности, нужен альтернативный подход к своему гардеробу, потому что содержимое шкафа все же хочется обновлять. В Латвии уже в течение какого-то времени меняется взгляд на подержанную одежду как свидетельство бедности. Свое победное шествие начали базарчики подержанных товаров, и ассортимент б/у товаров в магазинах становится все более разнообразным и богатым на жемчужины стиля. В этих магазинах можно найти все – от хороших книг и детских игрушек до дизайнерских предметов и брендовой одежды. Чтобы освободить место в гардеробе и приятно провести время, неплохой идеей являются распродажи в кругу подруг. Или же можно вместе с соседями провести столь популярные в Скандинавии "гаражные распродажи" – то, что не нужно тебе, возможно, пригодится соседу, и наоборот. Веселье гарантировано, а дом станет свободнее от ненужных вещей. Если в кругу подруг не удалось найти новых хозяек для одежды, подумай, нельзя ли ее отвезти в ящик для пожертвований или же, немного поработав ножницами, иголкой и применив творческий подход, преобразовать в стильный предмет дизайна.

2. Дай вещам в своем доме вторую возможность

Кот поточил когти о диван в гостиной? Печь на кухне начала капризничать, а картина на стене спальни больше не нравится? Не всегда надо выбрасывать старые вещи и отправляться в магазин, чтобы приобрести новые. Освежи интерьер гостиной, обтянув диван новой тканью другого цвета, вызови мастера по электротехнике – возможно, устранение поломки кухонной техники обойдется лишь в десяток евро. А картина, возможно, прекрасно впишется в интерьер дома одного из друзей – так ты поможешь внести новые веяния и радость в чужой дом.

3. Хозяйствуй умно и сортируй отходы