Пт, 17.01.2020
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Сюрприз! Эминем неожиданно для всех выпустил новый альбом

Эминем

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

Американский рэпер Эминем без каких-либо предварительных анонсов и рекламы выпустил новый альбом - Music to Be Murdered By. Об этом он сам сообщил в своем Instagram сегодня, 17 января.

Поклонники хип-хоп-исполнителя не срывали своего удивления столь неожиданным релизом.

"Просто слушал Business, и тут Spotify предлагает послушать новый альбом Эминема. Мне пришлось себя ущипнуть",

- написал один из них в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s your funeral... #MusicToBeMurderedBy Out Now - link in bio

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В альбом вошли 20 композиций, среди них фиты с такими исполнителями, как Эд Ширан, Royce Da 5'9", Juice WRLD и Anderson .Paak.

Music to Be Murdered By стал 11-м студийным альбомом Эминема. Предыдущая пластинка, Kamikaze, вышла в 2018 году.

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