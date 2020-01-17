Сюрприз! Эминем неожиданно для всех выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем без каких-либо предварительных анонсов и рекламы выпустил новый альбом - Music to Be Murdered By. Об этом он сам сообщил в своем Instagram сегодня, 17 января.
Поклонники хип-хоп-исполнителя не срывали своего удивления столь неожиданным релизом.
"Просто слушал Business, и тут Spotify предлагает послушать новый альбом Эминема. Мне пришлось себя ущипнуть",
- написал один из них в комментариях.
В альбом вошли 20 композиций, среди них фиты с такими исполнителями, как Эд Ширан, Royce Da 5'9", Juice WRLD и Anderson .Paak.
Music to Be Murdered By стал 11-м студийным альбомом Эминема. Предыдущая пластинка, Kamikaze, вышла в 2018 году.