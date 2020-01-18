Как латвийский режиссер Алвис Херманис поставил "самый русский спектакль"

Николай Солодников начал с того, что спросил о том, как Херманису удалось поставить "самый русский спектакль" - "Рассказы Шукшина" в Театре Наций (Москва).

"Начнем с того, что я - латышский националист, совсем открытый... Это значит, что я принадлежу к народу, на языке которого сейчас в мире говорят только 1,5 миллиона людей.

Тогда автоматически, чтобы сохранить как-то нашу идентичность, это через язык... Мой национализм проявляется таким образом, что я всю жизнь был фасцинирован другими национальностями", - объяснил свою позицию режиссер.

Алвис Херманис пояснил, что ему не нравится момент стирания разницы между национальностями, которую создает глобализация.

"Что мне не нравится в глобализации, то что эти разницы пропадают", - сказал он.

Его путь к постановке спектакля по Василию Шукшину начался тогда, когда 10 лет назад Евгений Миронов и театральный критик Роман Должанский предложили ему сделать спектакль в Москве.

Херманис выбрал рассказы Василия Шукшина, чем невероятно удивил Миронова и Должанского.

"Они не совсем поняли мой выбор... В России Шукшин имел сильный канон", - указал Алвис.

Алвис Херманис ФОТО: скриншот видео

Херманиса Шукшин очень интересовал. Для него он был самым прекрасным писателем.

"Он был - чистый русский", - отметил он.

Режиссер объяснил, что весь остальной мир русской культуры и классической литературы не совсем русский. В качестве примера, он вспомнил "письмо Татьяны", которая явно писала его Онегину не на русском языке.

"Все дворяне, которые выросли в России, они писали на немецком и французском... Все имели влияние западной культуры... У Шукшина гувернантки не было, и это видно в его рассказах... На Западе Шукшина знают, как кинорежиссера", - добавил Херманис.

Режиссер объяснил, что у Василия Макаровича 156 рассказов, а они в театре сделали только десять.

"Там есть мудрость, трагизм и комедия одновременно", - указал он.

Любопытный момент. Перед началом работы актеры и все рабочая группа отправились на родину к Шукшину в Сибирский край, чтобы окунуться в эту атмосферу.

"Я придумал поехать на Родину к Шукшину и пожить там... Я никогда там не был. Тогда я понял, что там совсем другая Россия... Для актеров - это тоже был культурный шок", - рассказал Алвис.

Херманис уверен, что у него получился русский спектакль - это не из-за его работы, а из-за самого Шукшина.

"Наши актеры, их кровь завибрировала в этой энергетике. Ведь национальность - это абсолютно герметическая, тайная, мистическая вещь. Это как закрытый клуб... Я соорганизовал, чтобы это произошло", - отмечает он.

Возможно режиссеру помогло то, что он иностранец и смотрел на все со стороны.

"То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот", - считает Херманис.

Галерея: Спектакль Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников"

Алвис Херманис сам актер по образованию. Он начал заниматься режиссурой после того, как не смог найти режиссера, который бы ему нравился. В своих спектаклях, в том числе рижских, он доверяет актерам и дает им свободу на сцене.

Режиссер уверен, что сейчас профессия театрального актера в опасности, ведь в больших городах есть соблазн сериалов и фильмов, и "серьезно этим уже заниматься невозможно".

"В небольших городах, таких как Рига еще можно серьезно заниматься театром", - объясняет он.

Что касается Евгения Миронова, то он придумал себе особенный путь. Он приглашает режиссеров со всего мира и развивается.

"Миронов - уникальный актер, у него нет пустых секунд. Чулпан Хаматова настолько великая женщина и человек. То, что она делает и вне профессии - это ее человеческий масштаб, он уже так слился с ее профессиональными качествами, что это, конечно, искусство - это сумасшедшая сила", - признается Алвис Херманис.

Режиссер рассказал, что он поставит еще один спектакль с Мироновым и Чулпан. Если говорить, про невероятно сильный финал спектакля "Рассказы Шукшина", то его придумал сам Херманис.

"Для этого и режиссеру платят деньги - чтобы он придумывал", - заметил Алвис.