Опять плитка? Рижане обеспокоены качеством ремонта фонтана на Эспланаде

Член правления общества Том Крылов рассказал агентству LETA, что общество обратилось в жилищный департамент Рижской думы, в результате чего выяснило, что как и фонтан "Времена года" в Верманском парке, и на Эспланаде в фонтане уложат плитку.

На Эспланаде находятся работы архитектора Карлиса Плуксне - два симметричных бронзовых фантана с круглым гранитным бассейном в центре.

"Как парк, так и находящийся в нем фонтан - памятник архитектуры местного значения, выраженный и культурно-исторический ценный объект. Мы надеется, что его не повредят, любым способом закрывая или меняя гранит, и ремонтные работы будут проведены с должным качеством, однако полученное из думы письмо дает причину для сомнений", - сказал Крылов.

Кроме того, управление проинформировало, что выбранный цвет плитки еще уточняется.

По его словам, руководства управления окружающей среды подтвердило, что у муниципального фонтана в парке на Эспланаде начаты ремонтные работы, в которые входит "грунтовка и очистка основания и боковых поверхностей, выравнивание поверхности, укладка плитки, зачистка щелей мастикой на эпоксидной базе, очистка поверхности и последующая обработка, утилизация строительных отходов".

По мнению общества, такое отношение к достопримечательностям исторического центра Риги неприемлемо.

Общество обратилось с заявлением предотвратить укладку плитки и в соответственный департамент и бюро мэра города.

Напомним, незадолго до Рождества был закончен ремонт фонтана в Верманском парке. Новое покрытие в бассейне фонтана возмутило многих рижан.