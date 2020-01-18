"Откуда грудь взялась?": Бузову подозревают в пластике

Популярная телезвезда Ольга Бузова сейчас находится со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Таиланде. Подписчики теледивы заметили, что ее грудь визуально увеличилась.
Ольга Бузова решила дальше продолжать свои каникулы. На новогодние праздники она отправилась в Куршевель, а сейчас проводит время в Таиланде, куда прилетел и Давид Манукян.
Красавица не забывает регулярно делиться своими фотографиями и видео в сторис и в ленте своего Instagram-аккаунта.
Последние снимки Ольги вызвали недоумение у фолловеров. На фотографиях видно, что грудь звезды стала больше.
"Откуда грудь взялась?", "Оля скорее всего беременна", "Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь", "Все-таки кажется, что было какое то хирургическое вмешательство", "Однозначно сделала имплантаты", "Фотошоп", - спорили подписчики.
Большинство сошлись во мнении, что грудь у Бузовой увеличилась из-за регулярного секса, который у нее теперь появился. Ведь ранее Ольга сообщила, что встретила свою вторую половину и наконец-то счастлива.