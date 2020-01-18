"Откуда грудь взялась?": Бузову подозревают в пластике

Ольга Бузова решила дальше продолжать свои каникулы. На новогодние праздники она отправилась в Куршевель, а сейчас проводит время в Таиланде, куда прилетел и Давид Манукян.

Красавица не забывает регулярно делиться своими фотографиями и видео в сторис и в ленте своего Instagram-аккаунта.

Последние снимки Ольги вызвали недоумение у фолловеров. На фотографиях видно, что грудь звезды стала больше.

ФОТО: Скриншот Instagram/buzova86

"Откуда грудь взялась?", "Оля скорее всего беременна", "Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь", "Все-таки кажется, что было какое то хирургическое вмешательство", "Однозначно сделала имплантаты", "Фотошоп", - спорили подписчики.