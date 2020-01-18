Сб, 18.01.2020
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Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном Boeing

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Иран передаст Украине черные ящики пассажирского лайнера, который был сбит ракетой под Тегераном 8 января, пишет Deutsche Welle со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Представитель организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайфара сообщил, что расшифровывать информацию черных ящиков украинским экспертам помогут эксперты из Франции, Канады и США. Если усилия коллег не увенчаются успехом, бортовые самописцы отправят во Францию. По его словам, Иран в анализе записей участвовать не будет.

Украинский самолет с 176 людьми на борту упал 8 января через несколько часов после удара Ирана по базам США в Ираке.

Иран в конце концов признал, что сбил украинский самолет по ошибке.

Реагируя на это сообщение, иранцы в Тегеране и других городах в ходе протестов осудили правительство за умалчивание информации и потребовали, чтобы чиновники, ответственные за трагедию, ушли с должностей.

Иранская ассоциация журналистов отметила, что дело о катастрофе украинского самолета "похоронило общественное доверие", что еще больше повредило репутации официальных СМИ Ирана.
Галерея: Крушение самолета в Иране 

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