Disney переименует студию 20th Century Fox. Из названия уберут одно слово

Компания Disney, которая является владельцем киностудии 20th Century Fox, заявила о её переименовании. Из названия и логотипа уберут слово "Fox", сообщает CNN.
Таким образом киностудия будет называться 20th Century Studios.
Disney также поменяет название у принадлежащей ей кинокомпании Fox Searchlight в Searchlight Pictures.
Официальные причины такого шага не называют. The New York Times подчеркивает, что таким образом Disney, возможно, хочет, чтобы название не ассоциировалось с медиакорпорацией Fox, бывшим владельцем студии.
Первый фильм, в титрах которого киностудия будет указана как 20th Century Studios - это "Зов предков" с Харрисоном Фордом. Фильм выйдет 19 февраля.
Disney приобрела кинокомпанию 20th Century Fox (в составе медиахолдинга 21st Century Fox) у Fox в 2019 году за 52 миллиарда долларов.
20th Century Fox была основана в 1935 году. Среди ее наиболее известных фильмов — "Один дома", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Титаник", "Аватар", "Люди Икс", "Чужой".
Fox Searchlight Pictures являлась дочерней кинокомпанией Fox, которую основали в 1994 году. Она финансировала независимые проекты. Она выпустила такие фильмы, как "Черный лебедь", "Джуно", "Поезд на Дарджилинг" и "Фаворитку".