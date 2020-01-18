Disney переименует студию 20th Century Fox. Из названия уберут одно слово

Таким образом киностудия будет называться 20th Century Studios.

Disney также поменяет название у принадлежащей ей кинокомпании Fox Searchlight в Searchlight Pictures.

Официальные причины такого шага не называют. The New York Times подчеркивает, что таким образом Disney, возможно, хочет, чтобы название не ассоциировалось с медиакорпорацией Fox, бывшим владельцем студии.

Первый фильм, в титрах которого киностудия будет указана как 20th Century Studios - это "Зов предков" с Харрисоном Фордом. Фильм выйдет 19 февраля.

Disney приобрела кинокомпанию 20th Century Fox (в составе медиахолдинга 21st Century Fox) у Fox в 2019 году за 52 миллиарда долларов.

20th Century Fox была основана в 1935 году. Среди ее наиболее известных фильмов — "Один дома", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Титаник", "Аватар", "Люди Икс", "Чужой".