Буров ответил на заявления Ушакова про порноактрис

"Городом, особенно в кризис, не может управлять человек, который стал мэром только потому, что он предыдущие 10 лет удачно носил чемоданы за нужными людьми. За тем, за кем надо.

Городом не можем управлять человек, чьё имя стало уже эталонным образцом двуличия и лжи. Особенно громкий и веселый смех вызывают заявления нынешнего мэра о его глубокой ненависти к коррупции, схемам и закулисным договоренностям.

Порноактрисы, когда говорят о морали, звучат значительно искреннее и правдоподобнее".

Позднее команде TV3 Ziņas Нил Ушаков пояснил, что больше не мог молчать, видя происходящее в Риге.

Он считает, что под руководством Бурова в коалиции хромает командная работа. "Я десять лет пытался не говорить о событиях, о взаимоотношениях, но, видимо, настал момент, чтобы сказать это", - объяснился Ушаков.

Тем временем Буров рассказал, что Ушаков из Брюсселя через уже отстраненную от должности Анну Владову ("Согласие") давал ему резолюции, которые нынешний мэр отказывался выполнять, поэтому коалиция и распалась.

"Я могу только сделать вывод, что у человека сдают нервы, поэтому он высказался. [..] Я могу раскрыть секрет, я не знаю, кто это - порноактрисы. Мне не нравятся порнофильмы, мне кажется, я ни одного в своей жизни не видел, поэтому мне сложно понять некоторые сравнения. А про чемоданы я ничего не могу сказать", - пояснил Буров.

Контекст:

На этой неделе на внеочередном заседании Рижской думы свою должность потеряли оба вице-мэра столицы Анна Владова ("Согласие") и Друвис Клейнс (депутатский блок "Риге!").

За их отставку проголосовали и несколько входящих в коалицию депутатов от партии "Честь служить Риге" (ЧСР).

Предположительно, на новой неделе может состояться голосование по отставке мэра Риги Олега Бурова ("ЧСР"), отмечают TV3 Ziņas.