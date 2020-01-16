Обоих вице-мэров столицы отправили в отставку. Не без помощи ЧСР

​За отставку Владовой проголосовал 31 депутат оппозиции - депутаты от "Единства", Latvijas attīstībai, Новой консервативной партии, VL-TB/LNNK, а также Фракции независимых депутатов.

Также за отставку Владовой голосовала часть депутатов ЧСР.

Так как "Согласие" не отозвало свои подписи за снятие с должности мэра Риги Олега Бурова (ЧСР), во фракции было "свободное голосование".

Против Владовой от ЧСР проголосовали Олег Буров, Айнар Баштикс, Михаил Гаврилов и Байба Розентале, которая недавно из "Согласия" перешла в ЧСР.

"Против" проголосовали депутаты от партии "Согласие", депутатский блок "Риге!" и часть депутатов ЧСР, всего набрав 21 голос. Пятеро от голосования воздержались.

После голосования по Владовой состоялось голосование по отставке и второго вице-мэра Риги Друвиса Клейнса (депутатский блок "Риге!"). Большинством голосов его также сняли с должности.

За отставку Клейнса проголосовали 30 депутатов - депутаты от "Единства", Latvijas attīstībai, Новой консервативной партии, VL-TB/LNNK, а также Фракции независимых депутатов. Их поддержали и несколько депутатов ЧСР.

Против отставки Клейнса голосовали депутаты "Согласия", блок "Риге!" и часть депутатов ЧСР, всего собрав 19 голосов. Шестеро от голосования воздержались.

"Вы довели ситуацию до того, что все рижане смеются над нами и больше не понимают, что мы здесь делаем",

- заявил руководитель фракции национального объединения VL-TB/LNNK Дайнис Лоцис, обращаясь к коалиции во время заседания.

Он призвал снять с должности вице-мэров и сказал, что Буров после этого заседания должен уйти с должности сам.

Тем временем Владова в своем выступлении перед коллегами заявила, что она командный игрок.

"Я получила поддержку от рижан на выборах и была готова работать в команде. К сожалению, для одних важнее достижения команды, а другой команду использует для саморекламы и, когда он занимает должность, у него "вырастает корона", и он больше не лидер. Он надеется, что он "рижский король"", - сказала Владова, добавив, что коалиция должна проявить смелость и признать, что не смогла выбрать лидера, который бы объединял и мотивировал.

Владова заявила, что никогда не была коррумпированным человеком или интриганкой и хотела бы, чтобы Буров мог сказать о себе то же самое.

Говоря об отстранении Клейнса, депутат Янис Озолс (Новая консервативная партия) указал на решения, принятые вице-мэром в отношении ООО Rīgas Satiksme, Рижского центрального рынка и других процессов в муниципалитете, заявив, что Клейнс потерял любое доверие.

В свою очередь депутат Алексей Росликов (Фракция независимых депутатов) заявил, что ни один из 60 депутатов не заслуживает того, чтобы остаться в думе.

Оппозиция не заслуживает этого, потому что не переняла власть, когда имела такую возможность, а коалиция - за то, что не смогла договориться.

Напомним, внеочередное заседание было созвано по инициативе оппозиции.

По словам руководителя фракции национального объединения VL-TB/LNNK в Рижской думе Дайниса Лоциса, подписи за отставку Владовой оппозиция собрала еще тогда, когда стабильность коалиции впервые оказалась под угрозой, а новая волна разногласий только подлила "масла в огонь".

"Мы видим действия "Согласия" и блока "Риге!", заявления Нила Ушакова, и становится ясно, что у них все рушится изнутри", - сказал Лоцис.