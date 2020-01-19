Школы Примадонны, месть бывшего директора и пепел любви Алексея Глызина

Алексей Глызин имел невероятный успех, он покорил сердца поклонников песнями "Ты не ангел" и "Зимний сад", но потом пропал со сцены на 8 лет.

Он вернулся в начале 2000-х и покорил всех новым хитом "Поздний вечер в Сорренто", но былую популярность вернуть так и не смог.

После первого развода, Алексей во время ухода оставил бывшей супруге все, что у него было. Ушел ни с чем. С сыном Алексеем и экс-женой у музыканта сохранились хорошие отношения.

Школа Аллы Борисовны

А все началось с Аллы Пугачевой.

"Я многому научился у Аллы. Она была человеком с непререкаемой репутацией", - признается он.

Глызин попал в коллектив к Примадонне по рекомендации друга. Он начал выступать в вокальной группе перед выходом звезды. Как некий разогрев.

"Каждый концерт мы спасались бегством. За не бежали поклонники... Это было какое-то наваждение на людей. Она действовала магически..." - подчеркнул Глызин.

На фестивале "Киевская весна" пришел на концерт Александр Буинов и рассказал, что руководитель ансамбля "Веселые ребята" хотел бы со мной поговорить. После переговоров, ему предложили место солиста-гитариста в коллективе. Алла Борисовна спокойно отпустила Алексея.

Глызин признался, что он никогда не думал, что когда-то окажется в "Веселых ребятах". С Александром Буиновым он сразу подружился. Музыканты стали настоящими друзьями. Работать в этом коллективе было очень престижно.

Сольная карьера и обида бывшего директора

В какой-то момент Александр Буинов сказал Глызину в гримерке, что надо создать какой-то другой коллектив. Мы собирали площадки и использовали имидж "Веселых ребят". Руководитель ансамбля узнал и уволил Буинова и Чайку, который был на барабанах. Позже мы создали свою группу "Ура". Первый наш концерт с Виктором Чайкой состоялся в "Олимпийском" в 1988 или 1989 году. Александр Буинов тогда встретил любимую женщину - Алену.

Тогда у Алексея наступил период страшной популярности. На всю страну звучала песня "Зимний сад".

Бывший руководитель Глызина писал на телевидение, чтобы артиста не пускали в эфиры. Но песня "Ты не ангел" была столь востребованной, что все жалобы не воспринимались программными директорами.

Это был период, когда Глызин расставался с первой супругой Людмилой и встретил Евгению.

Роман начался невероятно стремительно. Евгения позвонила Алексею на домашний телефон в 5 утра и сказала: "Или сейчас, или никогда". Певец собрался и ушел из дома.

"Это было какое-то наваждение", - понимает сейчас исполнитель.

Он тогда бросил семью, ради какой-то девушки.

"Не все то золото, что блестит", - говорит спустя годы Глызин.

Алексей понимал, что прошлую жизнь не вернуть. Нельзя исправить то, что он разрушил. Возможно бы его простили, но это были бы не те отношения.

"Пепел любви" и смерть Талькова

Алексей познакомился с Соней и стал водить ее в театр. Предложение будущей супруге он сделал прямо во время спектакля "Юнона и Авось". Все произошло в момент, когда Николай Караченцов пел знаменитую песню "Ты меня на рассвете разбудишь". В 1991 году пара официально стала мужем и женой.

У супругов родился сын. Мальчика Алексей назвал Игорем, в честь друга - Игоря Талькова. Тогда Глызин дружил с тремя Игорями - Тальковым, Крутым и Николаевым. Он решил, что это знак - сын будет Игорь.

За месяц до смерти Игоря, артисты мечтали, что сделают что-то большое и значимое. О трагедии он узнал во время гастролей в Киеве, прямо перед выступлением. Алексей не сдержался и сообщил об этой новости залу.

"Какое-то абсолютное молчание... У тысячи людей выдох. После чего я сказал, что сейчас будет песня "Зимний сад". Это будет как покаяние друга... Это были четыре минуты кошмара... Жуткая история", - с содроганием вспоминает Алексей.

Уход и возвращение

Артист ушел на сцены. Он признается, что у него не было сил. Глызин выдохся и физически уставал. Он побывал в США и жил затворнической жизнью.

Вернулся Алексей Глызин с хитом "Поздний вечер в Сорренто". Сначала эту песню не пропускали в эфиры.

Ведущий вспомнил, что ведь многие артисты того же поколения - Крис Кельми и Евгений Осин, их уже нет. Почему они сломались, а вы нет.

"Надо закусывать", - пошутил Глызин.