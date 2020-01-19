Седьмая жена Дунаевского узнала о разводе прямо во время телепрограммы

Композитор официально женился семь раз. На телепрограмме "Привет, Андрей!" он заявил, что не только разводится, но и намекнул, что якобы собрался под венец в восьмой раз.

Пока еще законная супруга, седьмая жена Марина Рождественская была шокирована этой новостью. О скором разводе она услышала с экрана телевизора.

"Наша жизнь с Мариной заканчивается. Увы. Все имеет начало и конец... Жить в состоянии вялости не хочется", - неожиданно сказал композитор в "Судьбе человека".

Когда Дунаевский познакомился с Мариной ему было 54 года. В браке они прожили 20 лет. Это было очень романтичное знакомство. Отношения развивались стремительно. На третьем свидании он позвал девушку к себе домой - в США. Пара не просто поженилась, они даже обвенчались. Это было первое и единственное венчание Максима Исааковича.

Дунаевский объяснил ведущему, что Марина Рождественская навсегда останется в его сердце.

"Марина переживает сильно. Я не оставлю ее никогда. Я только с благодарностью буду вспоминать годы, проведенные рядом с ней. Любая женщина в ее ситуации будет горевать. Но ничего вернуть уже нельзя", - подчеркнул Максим Исаакович.

Композитор сообщит, что ближайшее время мы сыграет свадьбу с новой возлюбленной - Аллой.

"Это - близкий мне человек. Она музыковед, кандидат наук. Всегда сопровождает меня. Мы три года вместе... Я бы никогда в свои 75 лет не решился на развод, если бы не был в нем уверен", - сказал он Борису Корчевникову.

Неоднократно Дунаевский пояснил, что все его женщины были его музами.

Седьмая жена Максима Исааковича отреагировала на новость с удивлением.

"Больнее уже не будет... Я сама узнала, что мы не вместе, позавчера. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал?" - цитирует женщину "Комсомольская правда".

Рождественская даже закатила Дунаевскому скандал. Она не понимает, как можно было решиться на развод в 75 лет. Ведь Марина так долго терпела все похождения Максима.