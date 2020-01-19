Седьмая жена Дунаевского узнала о разводе прямо во время телепрограммы
Знамениты советский и российский композитор Максим Дунаевский стал гостем программы "Судьба человека", в которой заявил, что собирается разводиться. Издание "Комсомольская правда" пишет, что новость невероятно удивила седьмую супругу композитора.
Композитор официально женился семь раз. На телепрограмме "Привет, Андрей!" он заявил, что не только разводится, но и намекнул, что якобы собрался под венец в восьмой раз.
Пока еще законная супруга, седьмая жена Марина Рождественская была шокирована этой новостью. О скором разводе она услышала с экрана телевизора.
"Наша жизнь с Мариной заканчивается. Увы. Все имеет начало и конец... Жить в состоянии вялости не хочется", - неожиданно сказал композитор в "Судьбе человека".
Когда Дунаевский познакомился с Мариной ему было 54 года. В браке они прожили 20 лет. Это было очень романтичное знакомство. Отношения развивались стремительно. На третьем свидании он позвал девушку к себе домой - в США. Пара не просто поженилась, они даже обвенчались. Это было первое и единственное венчание Максима Исааковича.
Дунаевский объяснил ведущему, что Марина Рождественская навсегда останется в его сердце.
"Марина переживает сильно. Я не оставлю ее никогда. Я только с благодарностью буду вспоминать годы, проведенные рядом с ней. Любая женщина в ее ситуации будет горевать. Но ничего вернуть уже нельзя", - подчеркнул Максим Исаакович.
Композитор сообщит, что ближайшее время мы сыграет свадьбу с новой возлюбленной - Аллой.
"Это - близкий мне человек. Она музыковед, кандидат наук. Всегда сопровождает меня. Мы три года вместе... Я бы никогда в свои 75 лет не решился на развод, если бы не был в нем уверен", - сказал он Борису Корчевникову.
Неоднократно Дунаевский пояснил, что все его женщины были его музами.
Седьмая жена Максима Исааковича отреагировала на новость с удивлением.
"Больнее уже не будет... Я сама узнала, что мы не вместе, позавчера. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал?" - цитирует женщину "Комсомольская правда".
Рождественская даже закатила Дунаевскому скандал. Она не понимает, как можно было решиться на развод в 75 лет. Ведь Марина так долго терпела все похождения Максима.
Напомним, первой женой Максима Дунаевского была Наталья Леонова, потом Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская и актриса Наталья Андрейченко. Позже он состоял в официальном браке с моделью Ольгой Даниловой, Ольгой Шероновой и Мариной Рождественской.