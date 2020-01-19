Рижская дума хотела сэкономить на обслуживании фонтанов. Вышло наоборот

По информации de facto, ежедневное обслуживание и ремонт фонтанов было поручено бизнесмену Ренару Руткису, давнему компаньону правящей коалиции в Риге, вовлеченному в многочисленные скандалы.

Напомним, незадолго до Рождества был закончен ремонт фонтана в Верманском парке. Новое покрытие в бассейне фонтана "Времена года" возмутило многих рижан - бетонный бассейн был выложен ярко-синей плиткой и теперь больше напоминал бассейн в отеле где-то на юге. Это и стало поводом выяснить, кому и почему были доверены рижские фонтаны.

До 2018 года Департамент жилья и окружающей среды сам заботился о рижских фонтанах. Но потом решили - это невыгодно, лучше доверить частникам. Аудит показал, что изменения принесут тысячи сбережений. Ознакомиться с аудитом невозможно, потому как эти цифры и расчеты на бумаге подсчитаны не были.

Глава департамента Анатолий Алексеенко утверждает, что экономия может составлять от 10 до 20 тысяч: "Получилось, что мы сэкономим, и мы экономим".

Однако факты свидетельствуют об обратном. Если в 2017 году расходы на содержание и ремонт фонтанов (включая коммунальные услуги) составляли 50 840 евро, то в 2018 году они уже составили 126 759 евро (фонтаны обслуживались SIA Ra Sea), а в 2019 году - 170 728 евро (услугу предоставляет Posiitum).

Самоуправление объясняет увеличение расходов на фонтаны в связи со столетием и заменой гидроизоляции после предыдущей зимы.

В 2018 году тендер на обслуживание фонтанов выиграла Ra Sea, принадлежащая предпринимателю Ренару Руткису.

В свое время Руткис проходил как подозреваемый, а также обвиняемый в нескольких сделках в тогдашней муниципальной компании Ceļu pārvalde за приобретение услуг и сырья. В том числе было два эпизода по посредничеству во взяточничестве. Позже дело против Руткиса было закрыто из-за недостатка доказательств.

В 2010 году Руткис пожертвовал "Согласию" 24 188 евро.

В 2018 году контракт с Ra Sea на 28 500 евро предусматривал управление фонтанами на год. Осенью того же года Департамент жилья и окружающей среды объявил очередной тендер. Победитель - уже другая фирма, но снова принадлежащая Руткису - Posiitum.

Срок действия этого контракта составляет три года, сумма - 143 000 евро. Это означает, что услуги по обслуживанию фонтанов уже стали намного дороже - среднегодовая стоимость составляет около 48 000 евро.

В то же время недавно недавно созданный Posiitum заключил субподряд с другой фирмой Руткиса - Ra Sea, которая выиграла первый тендер. В настоящее время задолженность по налогам этой компании составляет почти 60 000 евро (59 544). (На момент тендера у компании долгов не было).

В дополнении осенью прошлого года фирма Руткиса Posiitum заполучила еще один тендер - на ремонт трех фонтанов на Эспланаде и в Верманском парке почти за 50 000 евро (48 666).