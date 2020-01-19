Рижская дума хотела сэкономить на обслуживании фонтанов. Вышло наоборот

Два года назад Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы принял решение передать услуги по техническому обслуживанию и ремонту фонтанов в Риге на аутсорсинг, но с тех пор стоимость этих услуг значительно возросла, сообщили в передаче de facto на LTV.
По информации de facto, ежедневное обслуживание и ремонт фонтанов было поручено бизнесмену Ренару Руткису, давнему компаньону правящей коалиции в Риге, вовлеченному в многочисленные скандалы.
Напомним, незадолго до Рождества был закончен ремонт фонтана в Верманском парке. Новое покрытие в бассейне фонтана "Времена года" возмутило многих рижан - бетонный бассейн был выложен ярко-синей плиткой и теперь больше напоминал бассейн в отеле где-то на юге. Это и стало поводом выяснить, кому и почему были доверены рижские фонтаны.
До 2018 года Департамент жилья и окружающей среды сам заботился о рижских фонтанах. Но потом решили - это невыгодно, лучше доверить частникам. Аудит показал, что изменения принесут тысячи сбережений. Ознакомиться с аудитом невозможно, потому как эти цифры и расчеты на бумаге подсчитаны не были.
Глава департамента Анатолий Алексеенко утверждает, что экономия может составлять от 10 до 20 тысяч: "Получилось, что мы сэкономим, и мы экономим".
Однако факты свидетельствуют об обратном. Если в 2017 году расходы на содержание и ремонт фонтанов (включая коммунальные услуги) составляли 50 840 евро, то в 2018 году они уже составили 126 759 евро (фонтаны обслуживались SIA Ra Sea), а в 2019 году - 170 728 евро (услугу предоставляет Posiitum).
Самоуправление объясняет увеличение расходов на фонтаны в связи со столетием и заменой гидроизоляции после предыдущей зимы.
В 2018 году тендер на обслуживание фонтанов выиграла Ra Sea, принадлежащая предпринимателю Ренару Руткису.
В свое время Руткис проходил как подозреваемый, а также обвиняемый в нескольких сделках в тогдашней муниципальной компании Ceļu pārvalde за приобретение услуг и сырья. В том числе было два эпизода по посредничеству во взяточничестве. Позже дело против Руткиса было закрыто из-за недостатка доказательств.
В 2010 году Руткис пожертвовал "Согласию" 24 188 евро.
В 2018 году контракт с Ra Sea на 28 500 евро предусматривал управление фонтанами на год. Осенью того же года Департамент жилья и окружающей среды объявил очередной тендер. Победитель - уже другая фирма, но снова принадлежащая Руткису - Posiitum.
Срок действия этого контракта составляет три года, сумма - 143 000 евро. Это означает, что услуги по обслуживанию фонтанов уже стали намного дороже - среднегодовая стоимость составляет около 48 000 евро.
В то же время недавно недавно созданный Posiitum заключил субподряд с другой фирмой Руткиса - Ra Sea, которая выиграла первый тендер. В настоящее время задолженность по налогам этой компании составляет почти 60 000 евро (59 544). (На момент тендера у компании долгов не было).
В дополнении осенью прошлого года фирма Руткиса Posiitum заполучила еще один тендер - на ремонт трех фонтанов на Эспланаде и в Верманском парке почти за 50 000 евро (48 666).
В результате именно этого тендера фонтан "Времена года" получился ярко-голубым бассейном, что вызвало претензии не только у прохожих, но и у защитников культурных памятников. Плитка также предусмотрена в фонтанах на Эспланаде.
Тендер был завершен в конце ноября, и контракт предусматривал, что ремонт надо завершить в течение 30 дней, и, скорее всего, бассейн фонтана в Верманском парке был отремонтирован в спешке.
Два других объекта на Эспланаде на тот момент начаты не были. Их ремонт начался в эти дни.
Укладку плитки вместо существующего бетона предусматривал договор Департамента жилья и окружающей среды. Цвет плитки не указан.
Ответ SIA Posiitum передаче de facto:
"Ремонт фонтана "Времена года" проводился в соответствии с договором и заданием Заказчика, который был проинформирован о выбранном материале".
"Я принял решение сделать капитальный ремонт, строители ошиблись с этим цветом, но они даже не подумали - на синем будет специальная краска - эпоксидная, которую нужно будет перекрашивать раз в 10 лет", - сказал Алексеенко.
Теперь Департамент рижской думы предлагает возмущенному Национальному управлению культурного наследия несколько вариантов перекраски плиток - отправлено нескольких образцов возможных расцветок.
Однако, защитники культурного наследия сейчас склоняются к снятию плитки, чтобы восстановить исторический облик фонтана.
Отметим - если на объекте, признанном культурным наследием, одно покрытие заменяется другим, это должно быть согласовано с Национальным управлением культурного наследия. Это сделано не было.
Руководитель департамента не счел это необходимым:
"Если мы трогаем скульптуры, то однозначно надо согласовывать. А бассейн не исторический. Бассейн - это бассейн".
Представитель Управления убедительно выступает против этого: "Не только сама скульптура является национальным памятником искусства, но и весь Верманский парк в конечном итоге является охраняемым государством культурным памятником, поэтому вся деятельность на этой территории также должна быть согласована с управлением".
Передача de facto выяснила, что фирма Руткиса Posiitum была основана в августе 2018 года, за несколько месяцев до участия в тендере на техническое обслуживание фонтанов.
Годовой отчет показывает, что за первые четыре месяца работы компании удалось получить более полумиллиона евро (532 543 евро), но только одну десятую часть услуг компания предоставила своими силами. С другой стороны, отчет показал фантастическую прибыль в 351 тысячу евро.
Строительная информационная система показывает, что на предприятии зарегистрирован всего один специалист по строительству. Сама фирма не дает конкретного ответа о своих мощностях, просто заявляя, что работает на нескольких частных объектах и насчитывает около 100 человек.
База данных CSDD показывает, что компании принадлежат два роскошных автомобиля BMW и один Lexus, но нет коммерческих автомобилей.
В прошлом году компания Posiitum выиграла еще один конкурс от Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы - вместе с BMS Tehnoloģijas, давнего партнера исполнителя электронных билетов Rīgas karte, они получили право отремонтировать муниципальный жилищный фонд на 12 миллионов евро.