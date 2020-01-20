Пермь: прорыв трубы с кипятком унес пять жизней

В Перми, в мини-отеле "Карамель" прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли пять человек, еще трое госпитализированы. Как сообщает "Медуза", среди погибших есть один ребенок.
В свою очередь телеканал "Дождь" сообщает, что тела погибших были обнаружены после того, как спасатели откачали горячую воду. Пострадавшие в аварии в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности потребителей, в результате чего наступила смерть двух и более человек.
Министр здравоохранения Пермской области в Instagram сообщила, что пострадавшим оказана необходимая медпомощь, еще несколько человек от помощи специалистов отказались.
Видео: В Перми в подвале хостела "Карамель" в кипятке погибли пять человек