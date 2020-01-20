Пермь: прорыв трубы с кипятком унес пять жизней

В свою очередь телеканал "Дождь" сообщает, что тела погибших были обнаружены после того, как спасатели откачали горячую воду. Пострадавшие в аварии в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности потребителей, в результате чего наступила смерть двух и более человек.

Министр здравоохранения Пермской области в Instagram сообщила, что пострадавшим оказана необходимая медпомощь, еще несколько человек от помощи специалистов отказались.