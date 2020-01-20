Билеты в бизнес-класс, хороший отель и 4 тысячи евро: непристойное предложение для Даны Борисовой

Недавно Дана сообщила, что в марте увидит свет ее книга "Жизнь под кайфом".

"Книга должна выйти в начале марта, и я очень ее жду. Одну главу в ней написала моя мама Екатерина Борисова, а еще одну любимый доктор - Марат Агинян", - пишет она.

StarHit.ru пишет, что дебютная книга звезды расскажет читателям, как найти выход из сложных жизненных ситуаций и пояснит, куда бежать. Известно, что рукопись уже отправлена корректорам и утверждена обложка.

На своей странице в Instagram Борисова рассказывает, что регулярно получает непристойные предложения.

43-летней звезде не просто предлагают совместную ночь, вечер или отдых, но готовы даже заплатить за это крупную сумму, оплатить перелет в бизнес-классе и отель.

Блондинка реагирует на подобные предложения с юмором.

В 2018 году появились слухи, что дана может быть замешана в скандале с предоставлением эскорт-услуг, что спровоцировала новую волну поклонников.