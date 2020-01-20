Билеты в бизнес-класс, хороший отель и 4 тысячи евро: непристойное предложение для Даны Борисовой

Российская телеведущая Дана Борисова часто получает комплименты от представителей противоположного пола. Недавно блондинка решила на своей Instagram-странице опубликовать несколько непристойных предложений, которые она регулярно получает от мужчин.
Недавно Дана сообщила, что в марте увидит свет ее книга "Жизнь под кайфом".
"Книга должна выйти в начале марта, и я очень ее жду. Одну главу в ней написала моя мама Екатерина Борисова, а еще одну любимый доктор - Марат Агинян", - пишет она.
StarHit.ru пишет, что дебютная книга звезды расскажет читателям, как найти выход из сложных жизненных ситуаций и пояснит, куда бежать. Известно, что рукопись уже отправлена корректорам и утверждена обложка.
На своей странице в Instagram Борисова рассказывает, что регулярно получает непристойные предложения.
43-летней звезде не просто предлагают совместную ночь, вечер или отдых, но готовы даже заплатить за это крупную сумму, оплатить перелет в бизнес-классе и отель.
Блондинка реагирует на подобные предложения с юмором.
В 2018 году появились слухи, что дана может быть замешана в скандале с предоставлением эскорт-услуг, что спровоцировала новую волну поклонников.
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🙏🎄💜Сразу как открылся новый посленовогодний сезон ,я в гостях у Андрея @malakhov007 💜💜💜Что обсуждали пока секрет ,но мы с Никитой @nikita_lushnikov 🙏,как всегда не молчали и были убедительны 😃Андрей интересовался ,закончила ли я книгу ,я сказала ,что уже отдали в редактуру 👍👍👍и даже предложил написать небольшое предисловие ☺️☺️Книга должна выйти в начале марта ,и я очень ее жду .Одну главу в ней написала моя мама @borisovaekaterina3609 🥰,а одну любимый доктор @marataghinyan_official ✍️Так что все серьезно 👀 #данаборисова #жизньподкайфом #скоровэфире✌️