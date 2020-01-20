Пн, 20.01.2020
То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот. Алвис Херманис, режиссёр

Маленькая принцесса Шарлотта вдохновила Gucci
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ФОТО: SIPA/EPA/Scanpix

Кто бы мог подумать, что показ новой осенне-зимней коллекции Gucci будет так сильно напоминать гардероб маленькой принцессы Шарлотты?

Алессандро Микеле, итальянский дизайнер, который последние пять лет является креативным директором Дома моды Gucci, объяснил, что часть женской одежды, которая демонстрировалась во время показа мужской моды под названием Rave Like You Are Five, была действительно вдохновлена миром детства.

"Мир детства - это нечто удивительное, поэтичное и захватывающее. И все мелочи, которые делают дети. Это то, что объединяет нас всех.

Мы все когда-то боялись потерять наше детство", - говорит модельер.

ФОТО: Sipa/Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Sipa/Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Sipa/Reuters/EPA/Scanpix

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