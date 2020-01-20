Маленькая принцесса Шарлотта вдохновила Gucci
Кто бы мог подумать, что показ новой осенне-зимней коллекции Gucci будет так сильно напоминать гардероб маленькой принцессы Шарлотты?
Алессандро Микеле, итальянский дизайнер, который последние пять лет является креативным директором Дома моды Gucci, объяснил, что часть женской одежды, которая демонстрировалась во время показа мужской моды под названием Rave Like You Are Five, была действительно вдохновлена миром детства.
"Мир детства - это нечто удивительное, поэтичное и захватывающее. И все мелочи, которые делают дети. Это то, что объединяет нас всех.
Мы все когда-то боялись потерять наше детство", - говорит модельер.