Маленькая принцесса Шарлотта вдохновила Gucci

Алессандро Микеле, итальянский дизайнер, который последние пять лет является креативным директором Дома моды Gucci, объяснил, что часть женской одежды, которая демонстрировалась во время показа мужской моды под названием Rave Like You Are Five, была действительно вдохновлена миром детства.