Цискаридзе о жестком мире балета, забвении артистов, Волочковой и не только

Он порассуждал о феномене успеха, забвении артистов и значении творческих поражений, о жертвах ради красоты и искусства и татуировках у артистов балета.

Также Цискаридзе поделился детскими воспоминаниями. И ответил на вопрос о том, как часто бывает несправедлив.

"И грянул Грэм" - это программа, в рамках которой ведущие Вадим Радионов и Анна Смирнова обсуждают с гостями — политическими деятелями, писателями, политологами, режиссерами, артистами, учеными, спортсменами и журналистами острые, актуальные и аналитические темы, волнующие общество.

Гостями программы становятся люди, которые оставили свой след в российской, европейской или мировой истории.

Уникальный концепт программы заключается в том, что в конце выпуска гость сталкивается с Грэмом - таинственным третьим ведущим, который под занавес может задать самый неожиданный вопрос интервьюируемому.

Также одна из особенностей программы — символы, которые присутствуют на момент записи в студии — метафоричный образ гостя, который открывается зрителю постепенно в процессе интервью. Это загадка, ключ к которой дается в конце программы в виде соответствующей цитаты из кинофильма, музыкального или литературного произведения.