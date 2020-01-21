Вт, 21.01.2020
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Цискаридзе о жестком мире балета, забвении артистов, Волочковой и не только

Николай Цискаридзе

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом "И грянул Грэм" представляет интервью с артистом балета Николаем Цискаридзе.

В рамках интервью Цискаридзе рассказал о жестком мире балета.

Он порассуждал о феномене успеха, забвении артистов и значении творческих поражений, о жертвах ради красоты и искусства и татуировках у артистов балета. 

Артист выразил мнение об Анастасии Волочковой, Михаиле Барышникове, Майе Плисецкой, Рудольфе Нуриеве и Сергее Полунине. 

Также Цискаридзе поделился детскими воспоминаниями. И ответил на вопрос о том, как часто бывает несправедлив. 

Цискаридзе: трагедия Волочковой, татуировка Полунина, забвение Барышникова// И Грянул Грэм

"И грянул Грэм" - это программа, в рамках которой ведущие Вадим Радионов и Анна Смирнова обсуждают с гостями — политическими деятелями, писателями, политологами, режиссерами, артистами, учеными, спортсменами и журналистами острые, актуальные и аналитические темы, волнующие общество.

Гостями программы становятся люди, которые оставили свой след в российской, европейской или мировой истории.

Уникальный концепт программы заключается в том, что в конце выпуска гость сталкивается с Грэмом - таинственным третьим ведущим, который под занавес может задать самый неожиданный вопрос интервьюируемому.

Также одна из особенностей программы — символы, которые присутствуют на момент записи в студии — метафоричный образ гостя, который открывается зрителю постепенно в процессе интервью. Это загадка, ключ к которой дается в конце программы в виде соответствующей цитаты из кинофильма, музыкального или литературного произведения.

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