Кантри-певец из США сделал паузу во время пения, извинился и умер

Американский кантри-исполнитель Дэвид Олни был приглашенным певцом на музыкальном фестивале "30A" во Флориде. Трагедия произошла в субботу, 18 января. Неожиданно Олни прервал свое выступление, извинилась перед зрителями и умер. Об этом передает CNN.
Певцу был 71 год. Причиной смерти, возможно, стал сердечный приступ.
О смерти Олни сообщил артист Скотт Миллер на своей странице в Facebook.
"Дэвид играл, затем остановился, сказал "извините". Его подбородок опустился на грудь", - написал Миллер.
После случившегося к Олни бросились другие музыканты и пытались реанимировать, до приезда врачей. Но все было бесполезно.
Коллега музыканта Эми Ригби также вспомнила артиста добрыми словами. Она подчеркнула, что он ушел из этого мира достойно.
Всего Дэвид Олни выпустил 20 сольных альбомов. Он регулярно давал концерты, выступал на радио и фестивалях.