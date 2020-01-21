Кантри-певец из США сделал паузу во время пения, извинился и умер

Певцу был 71 год. Причиной смерти, возможно, стал сердечный приступ.

О смерти Олни сообщил артист Скотт Миллер на своей странице в Facebook.

"Дэвид играл, затем остановился, сказал "извините". Его подбородок опустился на грудь", - написал Миллер.

После случившегося к Олни бросились другие музыканты и пытались реанимировать, до приезда врачей. Но все было бесполезно.

Коллега музыканта Эми Ригби также вспомнила артиста добрыми словами. Она подчеркнула, что он ушел из этого мира достойно.