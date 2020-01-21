"Не буду рожать, хочу кесарево". Что серьезно беспокоит гинекологов в Латвии?
Как показывает статистика, в Латвии кесарево сечение довольно распространено. При этом, к сожалению, не всегда осознаются связанные с ним риски и возможные осложнения.
Как показывает статистика, в Латвии кесарево сечение довольно распространено. При этом, к сожалению, не всегда осознаются связанные с ним риски и возможные осложнения.
Руководитель Гинекологической клиники Рижской Восточной клинической университетской больницы Неллия Лиетувиете разъясняет, когда кесарево сечение - необходимость, а когда от него лучше отказаться, а фармацевт Занда Озолиня дает рекомендации по уходу за послеоперационным швом.
В обществе все больше преобладает мнение, что женщине следует самой выбирать, как она будет рожать - естественным путем или с помощью кесарева сечения.
При этом подчеркиваются преимущества последнего варианта:
Есть женщины, которым и собственное здоровье, и здоровье будущего ребенка позволяют рожать самим, однако они предпочитают разными способами уговорить врачей назначить им кесарево сечение
и готовы потратить на это довольно большие суммы.
Статистика также заставляет задуматься об этой тенденции. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2016 году в латвийских стационарах было принято 21 095 родов, причем в 4663 случаях малыши появились на свет с помощью кесарева сечения: в 2684 случаях кесарево сечение было срочным, а в 1978 случаях - плановым.
В 2017 году также немалые показатели: из 20 040 родов в 4636 случаях применялось кесарево сечение, в том числе плановое - 1896 раз, а в 2018 году в стационарах было принято 18 587 родов, в том числе 4065 с кесаревым сечением, включая 1597 запланированных операций. Руководитель Гинекологической клиники Рижской Восточной клинической университетской больницы Неллия Лиетувиете отмечает: "Врачей тревожит эта статистика.
В Латвии кесаревым сечением заканчивается в среднем каждая пятая беременность, однако последствия этой операции не так уж безобидны, как может поначалу показаться женщине".
Кесарево сечение - это оперативный вид родов, когда плод вынимают из тела матери через разрез длиной около 10 см, сделанный в нижней части живота над симфизом.
Женщина находится в сознании, может разговаривать, но не чувствует боли. Прежде всего разрезают переднюю стенку живота - кожу, мышцы, брюшину, затем делают поперечный разрез в нижней части матки и вынимают плод.
После того как пуповина перерезана и на нее поставлен зажим, врач вынимает из тела матери также плаценту и плодные оболочки. Затем поочередно зашиваются ткани, которые были разрезаны в начале операции. После хирургического вмешательства женщина проводит около двух часов в послеоперационной палате, где она отходит от наркоза, контролируются ее пульс, давление и состояние матки.
Ухаживать за ребенком женщине после кесарева сечения также намного труднее, чем после естественных родов - болит место разреза. В послеоперационном периоде роженице назначаются обезболивающие и стягивающие матку препараты, иногда также антибиотики.
Кесарево сечение не гарантирует на 100% безопасный результат для матери и ребенка. Гинеколог Неллия Лиетувиете насчитала свыше десяти осложнений, возникающих после кесарева сечения, с которыми все чаще приходится сталкиваться оперирующим гинекологам: "Некоторых осложнений раньше вообще не было. Например, типичная локализация внематочной беременности - яйцевод, но
Современная медицина предлагает разные способы решения этой проблемы, но в случае неудачи существует большой риск лишиться матки.
Еще одно осложнение: довольно часто во время ультразвукового исследования (УЗИ) мы видим, что после кесарева сечения шрам на матке неполноценный - на передней стенке матки, где был сделан разрез, остался дефект мышечного слоя, или ниша. Это не мешает жить, но может вызвать кровотечение в период между месячными.
Беременность может обернуться опасной для жизни ситуацией, и здесь многое зависит от того, где находится женщина - как близко или далеко от больницы и есть ли там врач, умеющий помогать в таких ситуациях".
Поэтому гинеколог Неллия Лиетувиете рекомендует женщинам, у которых было кесарево сечение и которые хотят родить следующего ребенка, перед беременностью обязательно пройти УЗИ: "Обычно шрам от кесарева сечения заживает за 6-7 месяцев, и на УЗИ можно увидеть, насколько качественно.
Если все хорошо, можно планировать следующую беременность. Если же нет, нужно решать вопрос коррекции родового шрама, а это еще одна операция. После этого у женщины есть большие шансы выносить и родить следующего ребенка.
Если же во время предыдущих родов у женщины было, например, полное открытие шейки матки, а кесарево сечение было сделано из-за отслойки плаценты, то это значит, что у нее шейка матки может открываться очень хорошо и даже со швом после кесарева сечения она может рожать естественным способом".
Еще одно осложнение, на которое гинеколог Неллия Лиетувиете обращает особое внимание - это повышенный риск неправильного положения плаценты при следующей беременности.
Столь сильное, что единственным способом остановить его и спасти жизнь матери будет удаление матки. Поэтому в этой ситуации лучший способ, как появиться на свет ребенку - это кесарево сечение".
Гинеколог Неллия Лиетувиете знает из своей повседневной врачебной практики, что после кесарева сечения возможно воспаление матки. "Бывает, что матка воспаляется и после естественных родов, однако после кесарева сечения это намного серьезнее.
Иногда в шраме, оставшемся после кесарева сечения, чаще всего в передней стенке живота, апоневрозе (пленке, покрывающей внутренние органы живота), может развиться эндометриоз, который ежемесячно становится причиной очень выраженной боли, и тогда снова необходимо хирургическое вмешательство".
Гинеколог Неллия Лиетувиете называет и другие осложнения. Как и после любой операции, после кесарева сечения обычно образуются спайки. Возможны повреждения соседних органов. Бывают осложнения, которые связаны с анестезией... "Это случается редко, - говорит гинеколог, - но
Гинеколог еще раз подчеркивает: решение о том, как женщине рожать, принимают специалисты.
Это еще один распространенный миф. Н. Лиетувиете рассказывает, что плановое кесарево сечение защищает ребенка от трудного путешествия по родовым путям, но не предохраняет от проблем со здоровьем, возникших до родов. Также извлечение ребенка из матки не всегда бывает успешным и может вызвать нарушения здоровья у новорожденного. "Ребенку намного полезнее появиться на свет по естественным родовым путям.
"У кесарева сечения есть свои показания - серьезные причины медицинского характера, когда операция необходима. В частности, когда во время родов существует угроза жизни или здоровью матери или ребенка", - подчеркивает гинеколог.
И приводит примеры:
"В таких случаях проводится операция кесарева сечения", - отмечает специалист и подчеркивает, что этот вариант появления ребенка на свет следует оставить лишь для чрезвычайных ситуаций.
Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что после кесарева сечения шву требуется особый уход, так как это глубокий и серьезный разрез.
Для обработки нужны соответствующие средства - лучше всего подойдут аэрозоли с серебром для обработки ран. Они обладают антибактериальным действием и позволяют избежать воспалений, а также способствуют более быстрому и легкому заживанию.
Следует обязательно помнить о том, что кесарево сечение - очень серьезная операция, поэтому после нее нужно тщательно следить за состоянием своего здоровья и самочувствием и при любых сомнениях незамедлительно обращаться за советом к врачу.