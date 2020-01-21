"Не буду рожать, хочу кесарево". Что серьезно беспокоит гинекологов в Латвии?

В 2017 году также немалые показатели: из 20 040 родов в 4636 случаях применялось кесарево сечение, в том числе плановое - 1896 раз, а в 2018 году в стационарах было принято 18 587 родов, в том числе 4065 с кесаревым сечением, включая 1597 запланированных операций. Руководитель Гинекологической клиники Рижской Восточной клинической университетской больницы Неллия Лиетувиете отмечает: "Врачей тревожит эта статистика.

В Латвии кесаревым сечением заканчивается в среднем каждая пятая беременность, однако последствия этой операции не так уж безобидны, как может поначалу показаться женщине".

Как это происходит?

Кесарево сечение - это оперативный вид родов, когда плод вынимают из тела матери через разрез длиной около 10 см, сделанный в нижней части живота над симфизом.

Для обезболивания чаще всего применяется спинальная или эпидуральная анестезия, которая оказывает минимальное влияние на ребенка.

Женщина находится в сознании, может разговаривать, но не чувствует боли. Прежде всего разрезают переднюю стенку живота - кожу, мышцы, брюшину, затем делают поперечный разрез в нижней части матки и вынимают плод.

После того как пуповина перерезана и на нее поставлен зажим, врач вынимает из тела матери также плаценту и плодные оболочки. Затем поочередно зашиваются ткани, которые были разрезаны в начале операции. После хирургического вмешательства женщина проводит около двух часов в послеоперационной палате, где она отходит от наркоза, контролируются ее пульс, давление и состояние матки.

Затем ее вместе с ребенком перевозят в палату, где ей нужно начинать кормить новорожденного грудью, а это сразу после операции нелегко.

Ухаживать за ребенком женщине после кесарева сечения также намного труднее, чем после естественных родов - болит место разреза. В послеоперационном периоде роженице назначаются обезболивающие и стягивающие матку препараты, иногда также антибиотики.

ФОТО: Depositphotos

Риск лишиться матки

Кесарево сечение не гарантирует на 100% безопасный результат для матери и ребенка. Гинеколог Неллия Лиетувиете насчитала свыше десяти осложнений, возникающих после кесарева сечения, с которыми все чаще приходится сталкиваться оперирующим гинекологам: "Некоторых осложнений раньше вообще не было. Например, типичная локализация внематочной беременности - яйцевод, но

приблизительно в последние десять лет появилось новое место - оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к шраму, оставшемуся после кесарева сечения.

Современная медицина предлагает разные способы решения этой проблемы, но в случае неудачи существует большой риск лишиться матки.

Еще одно осложнение: довольно часто во время ультразвукового исследования (УЗИ) мы видим, что после кесарева сечения шрам на матке неполноценный - на передней стенке матки, где был сделан разрез, остался дефект мышечного слоя, или ниша. Это не мешает жить, но может вызвать кровотечение в период между месячными.

Кроме того, существует более высокий риск разрыва матки во время следующей беременности, и с каждой последующей беременностью этот риск увеличивается.