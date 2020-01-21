Разведслужбы идентифицировали нового лидера "Исламского государства"

Ссылаясь на двух должностных лиц разведывательных служб, не называя их имен, Полагают, что Аль-Салби, также известный как Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш, является одним из основателей террористической группировки. Родился в Иране, туркмен по-национальности - один из немногих в руководстве ИГИЛ не арабского происхождения.