Разведслужбы идентифицировали нового лидера "Исламского государства"

У террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) новый лидер - Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Он занял место погибшего Абу-Бакра аль-Багдади, сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в разведслужбах.
У террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) новый лидер - Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Он занял место погибшего Абу-Бакра аль-Багдади, сообщает "Медуза".
Ссылаясь на двух должностных лиц разведывательных служб, не называя их имен, Полагают, что Аль-Салби, также известный как Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш, является одним из основателей террористической группировки. Родился в Иране, туркмен по-национальности - один из немногих в руководстве ИГИЛ не арабского происхождения.
The Guardian сообщает, что Салби был избран лидером через пару часов после смерти Багдади. Газета описывает его как "ветерана такого же духа как Багдади - непреклонного в своей лояльности к этой группировке экстремистов".