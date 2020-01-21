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В Латвии стартует ежегодный конкурс молодых исполнителей "Таланты Инессы Галанте"

ФОТО: Пресс-фото

"Фонд Инессы Галанте" и "Благотворительный фонд Банка Rietumu" объявляют о начале приема заявок для участия в VII ежегодном конкурсе "Таланты Инессы Галанте". 

Видео и анкеты принимаются на официальном сайте конкурса www.inesesgalantestalanti.lv до 8 марта.

Для участия в престижном конкурсе приглашаются латвийские вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, духовых либо ударных инструментах. Заявки могут подавать также лауреаты и участники конкурсов прошлых лет. Участие бесплатное.

ФОТО: Пресс-фото

"Таланты Инессы Галанте" - это многолетняя масштабная программа поддержки молодых талантливых солистов и музыкантов, исполняющих классическую музыку разных жанров.

В рамках этого культурно-социального проекта "Фонд Инессы Галанте" при поддержке "Благотворительного фонда Банка Rietumu" на конкурсной основе находит, развивает и продвигает лучших исполнителей, зажигая новые звезды на музыкальном небосклоне. Благодаря личному участию патронессы конкурса - оперной дивы Инессы Галанте в программе развития талантов и возможностей юных исполнителей, многие лауреаты уже с успехом покоряют мировые сцены.

ФОТО: Пресс-фото

Лауреаты конкурса традиционно получают приглашение принять участие во всех музыкальных событиях, которые организует фонд Инессы Галанте, а также других престижных мероприятиях. Так, 31 января в президентском дворце во время торжественного приема в честь финала ежегодной акции "Ищем лучшую медсестру" выступят победители конкурсов "Таланты Инессы Галанте" прошлых лет: Арнита Липска (саксофон), Артур Журбин (рояль) и Соня Мисиня (маримба).

Конкурс "Таланты Инессы Галанте" пройдет в 2 этапа: в первом туре жюри будет оценивать видео-заявки участников – этот формат определит, какие исполнители пройдут в финал и будут бороться за конкурсные награды.

Финалисты конкурса будут объявлены 25 марта.

С 1 апреля на официальном сайте проекта начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации "Зрительская симпатия". Второй, заключительный этап конкурса и награждение лауреатов состоится в мае. Дата и место проведения будут объявлены позже. Лауреаты конкурса в каждой категории получают денежные призы.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте www.inesesgalantestalanti.lv

18.05.2014 Ineses Galantes talantu konkursa noslegums. Foto:Ilmars Znotins

ФОТО: Пресс-фото

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