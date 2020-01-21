Вт, 21.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке
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  • Проработавшая 16 лет на LNT Дайна Липиниеце теперь делает и продает бургеры
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Проработавшая 16 лет на LNT Дайна Липиниеце теперь делает и продает бургеры

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Бывшая модератор "Новостей LNT" Дайна Липиниеце, которая проработала на этой должности 16 лет, изданию Privātā Dzīve рассказала, чем занимается после ликвидации новостной службы.

Как оказалось, женщина в своем родном городе Саласпилсе открыла бургерный ресторан, где работает вместе с мужем.

Ему дали название Burgers 66, ресторан работает уже с лета прошлого года; слухи о ликвидации LNT бродили уже тогда.

"Люди удивляются и говорят - как? Я вот практически только что видел в телевизоре, читал в новостях, а сейчас вы стоите здесь. (..) На своем предприятии я делаю все. Если нужно - я официантка, если необходимо - бармен, мою посуду и пол.

Мне не чужда ни одна работа", - сказал Дайна.

Пока что женщина не знает, насколько прибыльным окажется бургерный бизнес, однако она отметила, что клиентов сейчас хватает и люди рестораном довольны.

Напомним, 1 декабря прошлого года в эфир вышел последний выпуск новостной службы LNT.

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