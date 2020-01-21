Проработавшая 16 лет на LNT Дайна Липиниеце теперь делает и продает бургеры

Бывшая модератор "Новостей LNT" Дайна Липиниеце, которая проработала на этой должности 16 лет, изданию Privātā Dzīve рассказала, чем занимается после ликвидации новостной службы.
Как оказалось, женщина в своем родном городе Саласпилсе открыла бургерный ресторан, где работает вместе с мужем.
Ему дали название Burgers 66, ресторан работает уже с лета прошлого года; слухи о ликвидации LNT бродили уже тогда.
"Люди удивляются и говорят - как? Я вот практически только что видел в телевизоре, читал в новостях, а сейчас вы стоите здесь. (..) На своем предприятии я делаю все. Если нужно - я официантка, если необходимо - бармен, мою посуду и пол.
Мне не чужда ни одна работа", - сказал Дайна.
Пока что женщина не знает, насколько прибыльным окажется бургерный бизнес, однако она отметила, что клиентов сейчас хватает и люди рестораном довольны.
Напомним, 1 декабря прошлого года в эфир вышел последний выпуск новостной службы LNT.