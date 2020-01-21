Вт, 21.01.2020
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Перемещенные из Ирака в Кувейт латвийские военнослужащие вернутся домой

Иллюстративные фото

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Большинство размещенных в Кувейте латвийских военнослужащих вернется на родину, а Министерство обороны проанализирует, сколько солдат в будущем надо направить для участия в операции против террористической организации "Исламское государство", сообщил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс.

После обострения ситуации в Ираке в январе все шестеро служивших в этой стране латвийских военных были переведены в Кувейт. При этом для четверых была предусмотрена ротация, и они скоро вернутся домой. Срок участия военнослужащих в этой операции составляет шесть месяцев.

Двое военнослужащих еще останутся в Кувейте и вернутся в Ирак, как только ситуация с безопасностью улучшится.

Отправка новых военнослужащих для участия в операции не планируется, но это не означает, что Латвия выходит из коалиции против "Исламского государства", сообщил министр.

14 января правительство поддержало продление срока участия Латвии в операции против "Исламского государства", а окончательное решение по этому вопросу примет Сейм.

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