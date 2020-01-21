Перемещенные из Ирака в Кувейт латвийские военнослужащие вернутся домой

После обострения ситуации в Ираке в январе все шестеро служивших в этой стране латвийских военных были переведены в Кувейт. При этом для четверых была предусмотрена ротация, и они скоро вернутся домой. Срок участия военнослужащих в этой операции составляет шесть месяцев.