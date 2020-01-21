В Тукумском крае на производстве окон работника убило листами стекла

Несчастный случай произошел в прошлую пятницу, 17 января. Старший инспектор Государственной трудовой инспекции Домицела Дзалбе рассказала, что на предприятии, где произошла трагическая случайность, производились стеклопакетные окна и сами стеклопакеты.

ЧП произошло, когда несколько работников на двух тележках, называемых роклами, перемещали пачку с листами стекла. По словам Дзалбе, переместить пачку, в которой были 15 стеклянных листов размером примерно два на три метра и общим весом от 1800 до 2000 килограммов, нужно было всего на несколько сантиметров.

Листы, которые удерживал созданный из дерева каркас, начали падать, и мужчина, который погиб на месте происшествия, вместе с другими пытался удержать их или спасти.

"Но им нужно было бежать", - добавила Дзалбе.

Уже на месте событий выяснилось, что погибший 1966 года рождения был трудоустроен без договора. Трудовой инспекции неизвестно, трудоустраивал ли производитель нелегально и других, так как все возможные нелегальные работники могли покинуть производство еще до прибытия представителей инспекции.

Официально всего на предприятии трудоустроены 13 человек.

Ранее жалобы на предприятие не поступали. По словам Дзалбе, компания была основана относительно недавно, в конце 2016 года, и только в 2017 году начала трудоустраивать людей.

Госполиция начала уголовный процесс.