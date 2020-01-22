СМИ: Отец третьего ребенка Седоковой женился на скандальной участнице шоу "Голос"

Состоятельный бизнесмен Артем Комаров, который состоял в отношениях с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой и является отцом ее сына Гектора, вступил в брак певицей и моделью Евгенией Дравиной. Об этом пишет StarHit.ru.
Известно, что еще в начале декабря девушка родила мужчине двух девочек - Марусю и Софию. Рождение детей не прошло гладко. Евгения провела месяц в реанимации. Но теперь все страшное уже позади.
О Евгении Дравиной известно мало.
Как сообщает StarHit.ru, после свадьбы девушка закрыла профиль в Instagram и стала избегать публичности. Ходят слухи, что это пожелание Комарова.
Тем не менее, Евгения хорошо запомнилась зрителям шоу "Голос". В пятом сезоне программы она исполнила песню "Ты снишься мне" и попала в команду Григория Лепса. Девушка выбыла на этапе "Нокаутов". Благодаря эффектной внешности Евгения не осталась без внимания.
Напомним, ранее Комаров встречался с Анной Седоковой, но в 2017 году пара рассталась почти сразу после рождения сына Гектора. Причины расставания не назывались.