Ср, 22.01.2020
Я могу только сделать вывод, что у человека сдают нервы, поэтому он высказался. [..] Я могу раскрыть секрет, я не знаю, кто это - порноактрисы. Мне не нравятся порнофильмы, мне кажется, я ни одного в своей жизни не видел, поэтому мне сложно понять некоторые сравнения. Олег Буров
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  • СМИ: Отец третьего ребенка Седоковой женился на скандальной участнице шоу "Голос"

СМИ: Отец третьего ребенка Седоковой женился на скандальной участнице шоу "Голос"

Евгения Дравина

ФОТО: скриншот видео

Состоятельный бизнесмен Артем Комаров, который состоял в отношениях с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой и является отцом ее сына Гектора, вступил в брак певицей и моделью Евгенией Дравиной. Об этом пишет StarHit.ru

Известно, что еще в начале декабря девушка родила мужчине двух девочек - Марусю и Софию. Рождение детей не прошло гладко. Евгения провела месяц в реанимации. Но теперь все страшное уже позади. 

О Евгении Дравиной известно мало.

Как сообщает StarHit.ru, после свадьбы девушка закрыла профиль в Instagram и стала избегать публичности. Ходят слухи, что это пожелание Комарова. 

Тем не менее, Евгения хорошо запомнилась зрителям шоу "Голос". В пятом сезоне программы она исполнила песню "Ты снишься мне" и попала в команду Григория Лепса. Девушка выбыла на этапе "Нокаутов". Благодаря эффектной внешности Евгения не осталась без внимания. 

Напомним, ранее Комаров встречался с Анной Седоковой, но в 2017 году пара рассталась почти сразу после рождения сына Гектора. Причины расставания не назывались. 

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