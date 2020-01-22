Возможно, программу Андрея Малахова сняли с эфира "по указанию сверху"

Российская телеведущая и актриса Яна Поплавская на своей Instagram-странице разместила о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова. "Прямой эфир". Программа была посвящена пропавшему юноше Владу Бахову.
"Программу Малахова сняли с эфира по указанию сверху!" - написала Поплавская.
Телеведущая отметила, что правду об исчезновении 16-летнего Влада Бахова пытаются скрыть всеми силами.
"Передача, которую мы снимали вчера ночью, не вышла сегодня на Москву, ее успели посмотреть только на Дальнем Востоке. Об этом мне сообщили мои источники, которым я очень доверяю", - объяснила Яна.
Она также разместила скриншот переписки с коллегой.
"Это беспредел! Беспредел местных "царьков" и их покровителей, который нужно немедленно прекратить!" - заявила телеведущая.
Она раскрыла некоторые подробности, который открылись вчера во время записи программы стало известно, что дочь водолаза попытаются принудить дать показания против ее отца.
"А это несовершеннолетний сотрудника МЧС, участвовавшего в поисках пропавшего Бахова! Узнав об этом, Андрей Малахов сразу вышел в прямой эфир в соцсетях с мобильного телефона! Этот момент сняла и я, даже не предполагала, что сегодня выложу этот кусочек видео! А теперь выясняется, что программа в эфир не пойдёт, что подробности пытаются скрыть!" - возмутилась актриса.
Яна Поплавская подчеркнула, что происходит чудовищной беззаконие. Женщина пообещала, что не остановится, пока виновные не будут найдены.
"Власть не может быть выше закона! Я призываю председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, главу МВД Владимира Колокольцева и уже почти утверждённого Генпрокурора Игоря Краснова не спустить это дело на тормозах, а самым строгим образом разобраться в том, что происходит в Смоленской области!" - заявила она.
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Программу Малахова сняли с эфира по указанию сверху!!! Правду о Владе Бахове пытаются замять всеми силами! Передача, которую мы снимали вчера ночью, не вышла сегодня на Москву, ее успели посмотреть только на Дальнем Востоке. Об этом мне сообщили мои источники, которым я очень доверяю! Скриншот переписки с моей коллегой публикую тут. Это беспредел! Беспредел местных «царьков» и их покровителей, который нужно немедленно прекратить! 🔥 А теперь интересные подробности: вчера во время записи программы стало известно, что дочь водолаза попытаются принудить дать показания против ее отца! А это НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ребёнок сотрудника МЧС, участвовавшего в поисках пропавшего Бахова! Узнав об этом, Андрей Малахов сразу вышел в прямой эфир в соцсетях с мобильного телефона! Этот момент сняла и я, даже не предполагала,что сегодня выложу этот кусочек видео! А теперь выясняется, что программа в эфир не пойдёт, что подробности пытаются скрыть! 🤬 Я хочу чтобы вы поняли, что происходит ДИКОЕ БЕЗЗАКОНИЕ вокруг истории исчезновения Влада БАХОВА! На этой программе я говорила о липкой и мерзкой лжи, которая охватила город, где жил Влад. Теперь и я обещаю - не остановлюсь, пока не накажут виновных! А виновные из числа местных чиновников должны знать - Власть не может быть выше ЗАКОНА!!! Я призываю председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, главу МВД Владимира Колокольцева и уже почти утверждённого Генпрокурора Игоря Краснова не спустить это дело на тормозах, а самым строгим образом разобраться в том, что происходит в Смоленской области! 🔥 Пока правда одевает башмаки, ложь успевает обежать весь мир.🔥 #хватитврать #прямойэфир #россия1 #андреймалахов #владбахов #янапоплавская