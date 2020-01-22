Возможно, программу Андрея Малахова сняли с эфира "по указанию сверху"

"Программу Малахова сняли с эфира по указанию сверху!" - написала Поплавская.

Телеведущая отметила, что правду об исчезновении 16-летнего Влада Бахова пытаются скрыть всеми силами.

"Передача, которую мы снимали вчера ночью, не вышла сегодня на Москву, ее успели посмотреть только на Дальнем Востоке. Об этом мне сообщили мои источники, которым я очень доверяю", - объяснила Яна.

Она также разместила скриншот переписки с коллегой.

"Это беспредел! Беспредел местных "царьков" и их покровителей, который нужно немедленно прекратить!" - заявила телеведущая.

Она раскрыла некоторые подробности, который открылись вчера во время записи программы стало известно, что дочь водолаза попытаются принудить дать показания против ее отца.

"А это несовершеннолетний сотрудника МЧС, участвовавшего в поисках пропавшего Бахова! Узнав об этом, Андрей Малахов сразу вышел в прямой эфир в соцсетях с мобильного телефона! Этот момент сняла и я, даже не предполагала, что сегодня выложу этот кусочек видео! А теперь выясняется, что программа в эфир не пойдёт, что подробности пытаются скрыть!" - возмутилась актриса.

Яна Поплавская подчеркнула, что происходит чудовищной беззаконие. Женщина пообещала, что не остановится, пока виновные не будут найдены.