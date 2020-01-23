У звезды фильма "Москва слезам не верит" внезапно умер сын

У советской и российской актрисы Раисы Рязановой произошла трагедия - скончался ее единственный сын Данила Перов. Об этом сообщает StarHit.ru.
Данила Перов ушел на 52-ом году жизни.
Сообщается, что смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.
Данила продолжал актерскую династию матери. С 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки".
"Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", - написано на официальной странице театра.
Данила Перов играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и многих других, а также в кино и сериалах, среди которых "Универ", "Интерны", "Отель Элеон".