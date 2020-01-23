Чт, 23.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

У звезды фильма "Москва слезам не верит" внезапно умер сын

ФОТО: скриншот видео/коллаж Русский TVNET

У советской и российской актрисы Раисы Рязановой произошла трагедия - скончался ее единственный сын Данила Перов. Об этом сообщает StarHit.ru.

Данила Перов ушел на 52-ом году жизни. 

Сообщается, что смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.

Данила продолжал актерскую династию матери. С 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки". 

"Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", - написано на официальной странице театра. 

Данила Перов играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и многих других, а также в кино и сериалах, среди которых "Универ", "Интерны", "Отель Элеон".

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