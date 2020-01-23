У звезды фильма "Москва слезам не верит" внезапно умер сын

Данила Перов ушел на 52-ом году жизни.

Сообщается, что смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.

Данила продолжал актерскую династию матери. С 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки".

"Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", - написано на официальной странице театра.